聚焦AI醫療機會與隱憂 智慧病人領袖學院盼共創更友善可及醫療環境
在全球醫療正面臨人力短缺、慢性病人口攀升與醫療負荷不斷加劇的背景下，人工智慧（AI）正成為推動照護創新與流程改善的新動能。然而技術加速發展的同時，也引發病友權益、資訊安全、法規制度等多方討論。智慧病人領袖學院今年度11/6第二場次以「AI 在病友服務與醫療的應用：機會與挑戰」為題，邀請臨床、科技法律、資訊工程、產業端與政策單位專家，從不同視角解析 AI 的發展現況、臨床實際應用與潛在風險，盼引起病友團體、醫療機構、產業與政策單位的高度關注 。
智慧病人領袖學院院長蒲若芳表示，AI 在醫療的導入帶來影像品質提升、行政效率改善、遠距照護擴張、病友支援工具的崛起，但同時亦伴隨 AI 幻覺、資料偏差、非醫材 AI 缺乏監管等新問題，迫切需要跨領域合作建立負責任的治理架構。
超高齡社會衝擊 數位轉型與支付改革是永續經營關鍵
中央健康保險署醫審及藥材組參議張惠萍指出，臺灣高齡化速度超越荷蘭、美國及日本，2025年正式邁入超高齡社會，老年人口佔比將達20%，且持續增加。高齡化帶來癌症及三高慢性病負擔加重、醫療支出攀升、偏鄉就醫不便及人力短缺等挑戰。面對這些挑戰，健保署積極推動從以疾病治療為核心，轉型為以病人為中心的整合照顧模式，同時從論量計酬向論病計酬，以及論質計酬方式調整，期望提升醫療服務效能與品質。
數位化是健保轉型關鍵，配合衛福部計劃於113年推動NGS檢測、重大傷病申請及癌症新藥事前審查等數位轉型，並結合雲端查詢系統，保障資料安全與醫療決策準確。而在數位醫療給付政策上，健保署參考國際經驗，規劃推動「國產創新醫療健保沙盒計畫」，提供兩年實證收集期，加速真實世界資料應用，對具充分臨床證據者優先給付。「面對人口老化與醫療需求增加，數位轉型與支付制度改革是健保永續經營的關鍵，有助建立安全、高效且以人為本的醫療照護體系。」張惠萍參議強調。
AI 不一定要「高階」 流程改善即可大幅提升照護品質
陽明交通大學數位醫學暨智慧醫療推動中心教授楊智傑指出，許多有效的 AI 應用並非來自炫目的技術，而是聚焦在流程與品質的改善。例如在早產兒照護中，AI 工具能讓家屬遠距監控嬰兒的生理狀況，有效補足人力短缺的空缺。並進一步強調，AI 的價值在於能真正改善臨床流程、降低醫療人員負擔，讓病友得到更完善的照護。
而這種「讓照護更有溫度」的理念，也體現在行政效率的提升上。台灣微軟健康與醫療產業公共事業群總監劉致宏分享，大型語言模型已在醫療端實際落地，能有效協助醫師自動整理診間對話並生成病歷摘要，減少醫師盯著電腦輸入資料的時間，得以更專注於與病患的眼神交流與溝通。劉致宏總監表示：「AI 不是要取代醫師，而是讓醫師重新抬頭看病人。」此外，也提到 AI 能提升一般民眾與病友對健康知識的理解，促進病友社群間的互助與支持。
從資訊科技的角度來看，成功大學資訊工程學系特聘教授蔣榮先進一步提出兩大驅動因素。一是病患行為越來越數位化，更多病友願意分享病程、交換療法經驗；二是數位科技快速提升，使數位醫療轉型成為必然。他指出深層 AI 能改善許多臨床品質，例如自動生成更清晰的醫療影像，協助無法配合 X 光或 MRI 姿勢的病患取得更準確診斷資訊。此外，AI 能處理大量行政申報、報帳與健保資料，使醫療人員能專注於病人本身而非文書。
治理刻不容緩！當心AI 幻覺、資料偏差、未納管工具為隱藏漏洞
針對AI醫療的風險管理，陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄則從法規與倫理面切入，指出 AI 雖能提升病患安全，但也產生過去傳統醫療從未遭遇的新風險，例如「AI 幻覺」（生成錯誤內容）、「資料偏差」、模型訓練來源不透明等問題，若未妥善管理，將直接威脅病友權益。亦指出，數位醫療產品生命週期短、商業推進速度快，若未被納入監管，一旦錯用可能成為隱藏的安全漏洞。
「管理、治理、法律三者缺一不可！」陳鋕雄院長指出，目前國內已啟動「負責任 AI 中心」致力制定醫療 AI 的治理架構，包括透明度、資料來源、偏誤控管與風險管理，未來將成為醫療機構導入 AI 的重要指引。
AI 是機會也是責任 盼共築安全智慧醫療環境
隨著醫療科技日新月異的發展，人工智慧（AI）已成為勢在必行的趨勢，但也須留意若缺乏治理、透明度與正確使用，可能傷害病友權益。此次講座期盼各界持續攜手合作，共同監督 AI 的發展方向，才能確保 AI 為病友帶來安全而非風險。「這場變革需要全民參與，才能將機會最大化，風險最小化。」張惠萍參議表示，未來，健保署將持續挹注相關資源，結合實證醫學與數位科技應用，共同推動一個更安全、更有溫度、且能達成健保永續發展的智慧醫療新環境。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為聚焦AI醫療機會與隱憂 智慧病人領袖學院盼共創更友善可及醫療環境
其他人也在看
許瑋甯、邱澤互吻33秒⋯十指緊扣超甜！ 聽到「2個關鍵詞」害羞笑了
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。受訪時，邱澤和許瑋甯被要要求親一下，兩人互相親吻臉頰長達33秒，聽到現場攝影師表示不是蓋印章，許瑋甯害羞地笑出來，畫面相當甜蜜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 9 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 4 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
中職》旅台就是神系列！ 前富邦悍將洋投瑞恩驚喜投回大聯盟
前中職富邦悍將洋投，過去兩個賽季為韓職韓華鷹效力的投手瑞恩（Ryan Weiss），今天傳出和休士頓太空人達成加盟協議，有望簽下大聯盟合約，回到美職體系。TSNA ・ 2 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 2 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 6 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 10 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 6 小時前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 1 小時前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 10 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 11 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前