聚焦AI！「時代雜誌」年度風雲人物出爐 蘇姿丰入榜 黃仁勳站C位

美國《時代雜誌》公布2025年度風雲人物，由人工智慧（AI）界領袖們共同獲得這項殊榮。雜誌封面特別致敬1932年經典照片「摩天樓頂上的午餐」，集結了包括輝達執行長黃仁勳、Meta執行長祖克柏、特斯拉執行長馬斯克等AI領域重量級人物。黃仁勳被安排在中心位置，象徵輝達已成為全球市值最高企業，幾乎獨佔先進晶片市場。然而，隨著AI熱潮持續，市場也開始討論AI是否會泡沫化，尤其在科技股近期出現波動之際。

美國「時代雜誌」公布2025年度風雲人物 (圖／達志影像路透社)

時代雜誌副編輯Kelly Conniff表示，雜誌特別關注那些構想、設計、建造AI技術並推動產業前進的人物。封面上可見的AI界巨頭除了黃仁勳、祖克柏和馬斯克外，還包括OpenAI執行長奧特曼、DeepMind執行長哈薩比斯、Anthropic執行長阿莫戴、AI新創公司World Labs的史丹佛大學教授李飛飛，以及超微執行長蘇姿丰。時代雜誌特別指出，黃仁勳掌管的輝達已經成為全球市值最高企業，反映出NVIDIA在先進晶片市場的主導地位。

牛津大學教授Fabian Stephany認為，人們總是會討論現在是否過度看好AI，過去幾週市場一直在關注AI是否會泡沫化，例如股市是否過度強調AI的重要性。AI泡沫化確實是市場熱議的議題，尤其是在OpenAI重要雲端運算合作夥伴甲骨文的財報表現令人失望後，其股價一度重挫15%，收盤跌近11%，引發科技股拋售潮，導致以科技股為主的那斯達克表現不佳。

儘管科技股表現不佳，道瓊指數仍上漲646.26點，標普500上漲14.32點，雙雙創下收盤新高。聖路易斯聯邦儲備銀行前資深副總裁Nikki Lanier表示，從這種背離中可以看出市場同時在消化宏觀政策訊號和公司具體的獲利情況。此外，美國總統川普近期准許輝達對大陸出口H200晶片後，阿里巴巴、字節跳動和騰訊等中國企業已表達希望大量採購這種晶片的意願，不過目前仍在等待北京方面評估放行。

