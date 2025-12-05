聚眾包圍北檢！國民黨發言人楊智伃涉違反集遊法 現身北檢畫面曝光

記者林盈君／台北報導

今年4月間，台北地檢署偵辦幽靈連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人到案說明，而當天晚間，時任國民黨主席朱立倫，號召集結黨員到北檢，在場群眾甚至推倒柵欄，場面一片混亂，警方先後7次舉牌無效，因此依涉犯《集會遊行》將朱立倫、立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃3人函送法辦法。今（25日），北檢依被告身分傳喚楊智伃到案，晚點朱立倫也將現身。

國民黨發言人楊智伃。（圖／翻攝畫面）

據了解，當天晚間，時任國民黨主席朱立倫，號召集結黨員到北檢抗議，其中包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等人，都紛紛到場支持，現場支援群眾約500餘人，朱立倫大聲痛批「罷免獨裁者、罷免總統賴清德」，過程中，警方對朱立倫、謝龍介、楊智伃等3人共舉牌7次，但現場群眾甚至衝破柵欄，闖進北檢管制區。

之後，警方將3人（朱立倫、謝龍介、楊智伃）以涉犯《集會遊行法》，函送北檢偵辦。今天上午，北檢依被告身分傳喚楊智伃到案，朱立倫稍晚於11點也將現身，立委謝龍介因立院開議會，已向檢察官請假，另訂庭期再傳他到案。

國民黨發言人楊智伃。（圖／翻攝畫面）

