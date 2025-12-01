聚賭又詐救災費 新北7義消解聘

新北市7名義消被控在駐地賭博飲酒，還詐領救災費，消防局調查後解聘7人。（本報資料照片）

網友近日在社群平台上傳多張截圖與照片，指控新北市消防局第3救災救護大隊義消「值勤未到場卻簽領救災費」、「駐地飲酒賭博」等違規行為。新北市消防局1日證實，初步調查已於11月28日解聘吳姓副分隊長等7名義消，並持續追查是否涉及隱匿、貪汙或偽造文書等情事，絕不護短。

網友11月23日在社群平台爆料對話紀錄截圖，有人詢問「隊上有人沒去打火，卻簽名出勤冒領救災費該如何處理？」並指出該員在隊上喝酒、實際並未到場。另一段「佐證3」顯示當天南亞塑膠火警的救災名冊，貼文者強調名單並沒有遭指控的義消。而在救災合照中，也未出現該義消身影。

還有照片顯示一群人聚在義消駐地休息室疑似賭博，畫面可見籌碼、桌面物品與多人面對面坐著，被指是當事義消在值勤期間飲酒賭博，嚴重破壞義消形象。

消防局回應，目前查出的溢領金額為3小時救災費共450元，邱姓小隊長11月28日已繳回。至於多名義消涉賭博、飲酒或其他不當行為，經查證後涉及違規者為吳姓副分隊長等7人，並非網傳分隊長。

消防局指出，社群平台揭露的行為多發生於民國110年左右，屬於「舊案新爆」。消防局從社群得知後立即調查，並召集相關人員說明，確認吳姓副分隊長等7人違反義消相關規定後，已依《義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法》第8條規定，全部解聘。

至於貼文者聲稱早在113年9月就已向第3大隊舉報，但未被上報至總局。消防局表示，將調查主管是否「隱匿不報、失職瀆職」，若查有事實，依規定懲處。

