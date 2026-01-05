聚陽去年營收344億元年減3% 歷史次高

（中央社記者曾仁凱台北5日電）成衣大廠聚陽今天公布2025年全年營收新台幣344.28億元，年減3.08%，終止連4年營收創高，但仍是歷史次高。

聚陽去年12月營收32.04億元，年減9.17%，比11月大幅成長23.5%，為近4個月營收新高。

聚陽發言人林恆宇表示，2025年因為關稅因素打亂出貨節奏，由於11月開始出貨屬於新年度訂單，經重新議價，關稅由品牌商負擔，因此許多出貨擠在年底發生，聚陽去年第4季營收呈現月月高走勢。

林恆宇指出，2025年除了關稅，還有匯率影響，由於聚陽銷售主要收美元，新台幣升值對公司不利，造成聚陽去年營收較2024年微幅衰退，如果以出貨量來看，聚陽去年整體表現與2024年大致持平。

展望2026年，林恆宇認為世足賽將登場，加上市場庫存偏低，評估聚陽最壞時間已過，今年表現會比去年好。（編輯：黃國倫）1150105