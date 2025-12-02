聚陽11月營收月增逾2成 看第4季月月高

（中央社記者曾仁凱台北2日電）成衣大廠聚陽今天公布11月營收新台幣25.93億元，年增0.48%，也比10月低點反彈21.8%，公司看好今年第4季營收可望月月高。

過往配合歐美年終購物節鋪貨，第3季是成衣業的傳統出貨旺季，之後逐漸走弱，不過聚陽發言人林恆宇告訴中央社記者，今年因為關稅因素節奏被打亂，11月出貨開始是明年度的新訂單，經過重新議價，關稅由品牌商負擔，很多出貨擠在年底，預估聚陽第4季營收可望呈現月月高。

聚陽累計今年前11月營收312.23億元，年減2.41%，全年恐難逃負成長。林恆宇說，今年除了關稅，還有匯率影響，如果以出貨量來看，整體表現與去年大致持平。

展望2026年，林恆宇認為世足賽登場，加上市場庫存偏低，且美國許多大企業紛紛取消遠距上班，運動服飾和上班服飾明年都有利多。他評估聚陽最壞的時間已過，明年表現肯定會比今年好，只是幅度還要觀察。（編輯：楊蘭軒）1141202