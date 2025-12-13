聚餐喝太多！台中醉男趴在車道睡 人民保母出動救

台中一名43歲的張姓男子，跟朋友聚餐喝多了，醉到不省人事。（圖／東森新聞）





台中一名43歲的張姓男子，跟朋友聚餐喝多了，醉到不省人事，連家在哪都說不清楚，朋友只好報警求助，員警到場，驚見他大字形趴在馬路上，趕緊先將他拖到騎樓，最後出動4名員警一起把他先帶回派出所休息。

員警：「唉不會喝又愛喝。」員警騎車過來驚見一個人大字形倒在馬路上，這裡照明不足，很可能會被車輾過。

員警vs.醉男：「喂你快被車壓過去了，你躺在路中間，這樣可以嗎，這邊是馬路，沒有啦你進去裡面騎樓，我們扶你過去就好，你先起來。」

男子緊握著手機，員警問他家裡電話，問他家在哪，他都無法回答，真的是爛醉如泥，警方只好先把他扛到騎樓。

員警vs.醉男：「還是先把他載回去派出所，你就去那邊休息，然後電話想到，你再跟我們講好不好。」

深夜男子一個人醉倒街頭，出動4名員警來救，實在不放心就怕出事，最後還是把他帶回派出所，事情發生在12/7凌晨12點多台中西區大忠街，43歲的張姓男子跟朋友聚餐喝多了。

朋友載他回家到社區門口，卻被管理員制止說他根本就不是住戶，朋友只好打電話報警求助，警方在派出所不斷想辦法聯絡，才終於找到他71歲的老父親，將他帶回家，人民保母真辛苦。

