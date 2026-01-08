聚餐嗑炸雞買1送1！3大人氣速食祭限時優惠 再享美味蛋塔

寒冷週末開吃炸雞、披薩！人氣連鎖速食品牌「拿坡里披薩・炸雞」推出6款新品和「經典原味蛋塔」，肯德基、頂呱呱也有限時炸雞優惠，享買1送1或炸雞桶新春優惠！

拿坡里披薩・炸雞新品「經典原味蛋塔」正式登場，同步推出限定優惠買1送1。（圖／三商餐飲提供）

拿坡里披薩・炸雞

拿坡里新出「經典原味蛋塔」，主打千層酥脆塔皮搭配奶香滑順內餡，1盒6入原價270元，外帶特惠價199元。為慶祝新品上市，拿坡里特別推出壽星限定回饋，若民眾在1月8日至2月4日期間生日，只要單筆外帶消費滿300元，即可享有「經典原味蛋塔買1送1」優惠，每人限購1組。

廣告 廣告

拿坡里披薩・炸雞「聚餐開吃」優惠限時開跑。（圖／三商餐飲提供）

另自即日起至2月4日，推出「聚餐開吃」限時活動，外帶6款新品大披薩（開運花生嫩雞披薩／夏威夷海鮮雙享披薩／漁夫燒肉雙享披薩／招牌牛丼披薩／金賞烏魚子披薩／濃起司五重派對）優惠價490元，再享超值好禮4選1，優惠內容含大披薩口味任選1個（原價390元起）、6塊烤雞（2腿＋2排＋2翅）加3支山賊雞翅（原價585元）、經典原味蛋塔1盒（6入原價270元）、雙享披薩（夏威夷＋海鮮或漁夫＋燒肉，1個披薩2種口味2擇1，原價490元），一次滿足新品和招牌美味！

肯德基炸雞、蛋撻「歡聚桶」限時特價只要299元。（示意圖／翻攝自Facebook@KFC）

肯德基

即日起至2月2日推出「歡聚桶」特價299元，含享6塊咔啦脆雞、2顆原味蛋撻，「99元個人餐」也有4種選擇，包含「咔啦雞腿堡激省餐」（咔啦雞腿堡、原味蛋撻）、「青花椒咔啦雞腿堡激省餐」（青花椒咔啦雞腿堡、原味蛋撻）、「咔啦脆雞激省餐」（2塊咔啦脆雞、小杯飲品）、「青花椒咔啦脆雞激省餐」（2塊青花椒咔啦脆雞、小杯飲品）。

此外，另推出6款人氣商品買1送1，優惠品項含4塊雞塊、小薯、雙色轉轉QQ球、可樂、無糖綠茶與奶茶等。

頂呱呱推出平日、假日雙重優惠。（圖／翻攝自Facebook@頂呱呱TKK）

頂呱呱

即日起至1月15日同步推出2項優惠，平日（週一至週四）可以119元購買原價140元的呱呱包2入，且不限購買組數，假日（週五至週日）則有8塊雞新春桶特價399元（原價500元），內含4隻原味雞腿、4塊原味炸雞，另每塊炸雞加4元可升級辣味炸雞。頂呱呱的桃園機場、松山機場及南港LaLaport門市不適用此優惠。

延伸閱讀

曾助宏國象奪冠！前CBA洋將久旺離世 享壽68歲

NBA/76人3巨頭聯手砍73分！輕取巫師 笑納本季第20勝

NBA/楊恩被爆最想去巫師！離開老鷹倒數計時