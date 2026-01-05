聚餐提案！韓式燒肉VIP包廂亮相 蜂蠟黑豬肉、烤白鰻、A5和牛上菜

韓式燒肉品牌「姜滿堂」Dream Plaza門市，VIP尊榮包廂去年底正式對外營業，可享18道VIP極上料理與職人代烤服務。(陳韻萍攝)

VIP極上料理中有多款稀有珍饈，包括傳統燒肉少見的白鰻魚、以蜂蠟鎖住肉汁的黑豬肉料理等，這套菜單專門為尊榮包廂的客人打造。(陳韻萍攝)

信義商圈是台北美食的激戰區域，向來是聚餐的熱門地點，看好春節前餐敘熱潮，豆府餐飲集團旗下頂級韓式燒肉品牌「姜滿堂」，Dream Plaza門市的VIP尊榮包廂，去年底正式對外營業，主廚團隊特別研發18道VIP極上料理，搭配星空包廂與職人代烤服務，搶攻聚餐商機。套餐中有多款稀有珍饈，包括傳統燒肉少見的白鰻魚、以蜂蠟鎖住肉汁的黑豬肉料理等，業者表示VIP極上料理菜單只提供給尊榮包廂的客人，有別與餐廳其他菜單，「是為了包廂客人特別設計的。」

【黃金蜂蠟熟成黑豬肉 讓人一秒到韓國】

「姜滿堂」VIP包廂推出的18道專屬菜單中，可吃到不少頂級海陸食材，核心亮點在於3款工序繁複、稀有性極高的夢幻逸品，從食材登場到烹調方式、以及風味展現，皆令人印象深刻。其中韓國才吃得到的「黃金蜂蠟熟成黑豬肉」，現在「姜滿堂」也可品嘗到，嚴選台灣在地的黑豬肉，以天然蜂蠟作為保護膜包覆，透過精準控制熟成環境中的溫、溼度，蜂蠟能完美鎖住肉品的水分並提升風味層次，歷經多日熟成後，業者表示黑豬肉質會達到口感極致軟嫩的巔峰，「其獨特的鮮甜味與熟成香氣，是其他餐廳無法複製的味覺體驗。」

台灣燒肉少見的「黃金蜂蠟熟成黑豬肉」，嚴選在地黑豬肉，以天然蜂蠟作為保護膜包覆，主廚再透過煙燻方式賦予肉品淡淡的煙燻味。(陳韻萍攝)

職人將黑豬肉外層包覆的蜂蠟剝除，燒烤完畢後盛盤，盤上還附贈可食用的蜂蠟與蜂蜜，讓客人當作豬肉沾醬享用。(陳韻萍攝)

這道料理一上桌，好似焦糖冰棒的外型讓人摸不著頭緒，職人透過煙燻方式賦予肉品淡淡的煙燻味，待客人拍好照片後，職人會將黑豬肉外層包覆的蜂蠟剝除，放置網上燒烤，邊烤邊切成適口大小，最後盛盤，盤上還附贈可食用的蜂蠟與蜂蜜，讓客人沾著蜂蜜享用。記者實際試吃，經過蜂蠟處理過的黑豬肉，肉香馥郁、肉質軟嫩、肉汁飽滿，單吃就美味，也可沾蜂蜜一起享用，增添豬肉淡雅的香甜味；主廚建議可用生菜包覆沾蜜的黑豬肉，再放上韓式辛奇，真的讓人一秒置身韓國麻浦。

「黃金蜂蠟熟成黑豬肉」可用生菜包覆沾蜜的黑豬肉，再放上韓式辛奇，真的讓人一秒置身韓國麻浦。(陳韻萍攝)

【月見極黑和牛翼板 頂級食材風味細膩】

吃過鮮甜嫩Q的「黃金蜂蠟熟成黑豬肉」，之後登場的牛肉料理，也讓記者有記憶點，其中「月見極黑和牛翼板」嚴選油花細緻的頂級「SRF極黑和牛」，搭配大成「生食級生雞蛋」與秘製醬汁，滑潤的蛋液完美包裹和牛的鮮甜，和牛脂香豐潤、入口即化，加上蛋液的滑順與濃郁的蛋香，替舌尖帶來多層次的味覺享受。

「月見極黑和牛翼板」嚴選油花細緻的頂級「SRF極黑和牛」，搭配大成「生食級生雞蛋」與秘製醬汁，和牛脂香豐潤、入口即化。(陳韻萍攝)

「松露蔥鹽雞松阪」以韌中帶脆的雞松阪，搭配松露蔥鹽，可將大黃瓜薄片包捲沾附調料的雞松阪一起入口，風味更添變化。(陳韻萍攝)

套餐另有「日本A5和牛」和「極品厚切雙味牛舌」，可體驗最高等級的和牛帶來油脂香氣與厚實Q彈的雙重口感；而「BBQ牛橫膈膜」肉質飽滿、肉感豐富；「松露蔥鹽雞松阪」以韌中帶脆的雞松阪，搭配松露蔥鹽，讓風味更添變化；主廚建議可將大黃瓜薄片包捲沾附調料的雞松阪一起入口，黃瓜片的爽脆讓整體風味更顯輕盈脆口。

VIP極上料理可品嘗到「韓國麻油鹽烤白鰻」，業者特別引進每日現宰的新鮮白鰻，職人邊烤邊刷上一層香醇的韓國麻油鹽。(陳韻萍攝)

【每日現宰白鰻入料 品味韓式高級料理】

套餐的亮點菜式「韓國麻油鹽烤白鰻」，跳脫傳統燒肉僅提供牛豬雞的範疇，業者特別引進每日現宰的新鮮白鰻，整尾白鰻一上桌，在場賓客紛紛拿起手機搶拍。待賓客拍完照後，由代烤職人處理過，整尾放置烤網，職人邊烤邊刷上一層香醇的韓國麻油鹽，並以精準火候烤至外皮酥脆、肉質Q彈。享用時以海苔與紫蘇葉包裹切段的鰻魚，佐以薑絲與專屬鰻魚醬汁，一口咬下，皮Q肉彈，鰻魚豐腴的油脂和麻油香在舌尖迸發，海苔的鹹香酥和獨特的紫蘇香氣，多層次風味交織，讓這道鰻魚料理質感提升，展現出正宗韓式高級料理的精髓。

「韓國麻油鹽烤白鰻」以海苔與紫蘇葉包裹切段的鰻魚，佐以薑絲與專屬鰻魚醬汁，展現出正宗韓式高級料理的精髓。(陳韻萍攝)

另外，套餐中的「柚香炙燒干貝鮮蝦」和「海虎蝦蛤蜊鍋巴湯」，將海洋的精華濃縮於開胃菜與湯品中，前者的干貝與鮮蝦帶點清甜的果香；後者將韓國傳統的鍋巴湯升級，湯底有滿滿的海味，還可品嘗到體積不小、肉質飽滿的海虎蝦。

「海虎蝦蛤蜊鍋巴湯」將韓國傳統的鍋巴湯升級，可品嘗到體積不小、肉質飽滿的海虎蝦。(陳韻萍攝)

【韓國潮流甜點上桌 雪冰六宮格好拍好吃】

除了高檔海陸料理，套餐還可吃到「明太子三重起司蒸蛋」、「韓式鮑魚水冷麵」及「三鮮海味煎餅」等韓風美饌，並以視覺感滿分的「韓國雪冰六宮格」與「韓式雙柚醋飲冰沙」優雅收尾。一套餐吃下來，從開胃菜到甜點，可體驗到正統韓風高級燒肉，也可品嘗到當紅的韓國潮流冰品，視覺、味覺和嗅覺，統統被滿足。

套餐以視覺感滿分的「韓國雪冰六宮格」甜蜜收尾，雪冰可單吃'，也可搭配蜜芋頭、紅豆泥等配料一起品嘗。(陳韻萍攝)

業者表示「姜滿堂」Dream Plaza門市VIP包廂特別設計星空天花板，讓賓客在點點繁星下優雅用餐，「包廂配備專業下吸式排煙設備，能有效吸除油煙，讓消費者在用餐之餘完全不用擔心衣物沾染氣味。」此外，專屬的職人代烤服務，除展示專業烤肉技巧外，職人會逐一介紹肉品特色與最建議的醬料搭配，讓顧客完全解放雙手，專注與親友共度美好「食」光 。餐廳的VIP包廂可容納10至14人，包廂費含10人餐費共25,000元加1成，第11人起，每人酌收2000元。

