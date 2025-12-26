聚餐提案！饗賓「朵頤牛排」、馬辣「肉之間」Buffet展店拚人氣

饗賓集團旗下被網友盛讚為「新莊最好吃的西餐廳」、「比饗饗CP值更高」的 排餐品牌「朵頤牛排Doricious」，12月重磅回歸新莊。(陳韻萍攝)

「朵頤牛排」新莊店坪數約112坪，可容納118席，12月底前訂位已達9成滿；該品牌年底插旗雙北，2026年目標預計達全台10家門市。(饗賓集團提供)

「朵頤牛排」新開店在牛排品項上全面升級為Prime等級美國牛排，以近百萬的高溫烤箱烤製，肉品口感更升級。(陳韻萍攝)

「朵頤牛排」主打海陸精緻主餐，搭配豐盛百匯餐台，讓饕客盡情享用精緻主餐，也能同享近60道涵蓋沙拉、熱菜、風味主食、甜點等豐盛餐點。(陳韻萍攝)

「朵頤牛排」主廚沙拉吧，吃得到「鮮蔬百匯珍珠麵沙拉」、「台式經典鹹水雞」、「酸辣海鮮沙拉」等，多款別具特色的沙拉和開胃前菜，強化品牌競爭力。(陳韻萍攝)

「朵頤牛排」新莊宏匯店開幕，品牌3大支柱全到齊，(左起)店經理蘇英仁、 饗賓集團品牌策略本部副總經理李仲康、朵頤牛排行政主廚王祥一。(陳韻萍攝)

個人鍋物品牌「肉之間大盤肉幸福鍋物」再展版圖，12月中開設第3間門店，這也是「肉之間」半年內二度展店。(馬辣國際餐飲集團提供)

歡慶新店開幕，「肉之間」台北3家門市同步升級，新增「潮酒牆無限暢飲」，只要消費任一套餐，即可暢享拉霸酒牆的自由快樂。(馬辣國際餐飲集團提供)★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障！

「肉之間」把廟口小吃搬進火鍋店，包括麻油炸蛋、艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯、廟口小香腸等，通通吃到飽。(馬辣國際餐飲集團提供)

搶賺年末聚餐商機，加上提前為明年第一季暖身，饗賓集團旗下排餐品牌「朵頤牛排Doricious」，在今年12月重磅回歸新莊。品牌這次帶給粉絲雙重驚喜，「朵頤牛排」新莊宏匯店與台北新光站前店，分別於12月19日、12月23日接力開幕，以800元出頭就可大啖自助餐美饌的訂價策略，受到許多民眾喜愛，也因此被網友盛讚為「新莊最好吃的西餐廳」、「比饗饗CP值更高」，重新回歸新莊的「朵頤牛排」，以2.0升級版的規模再戰台灣競爭激烈的自助餐市場，有哪些餐飲亮點？《中時新聞網》帶讀者一文掌握。

【饗賓集團金雞母 網友讚新莊最好吃西餐廳】

擁有「饗A JOY」、「饗饗」、「旭集」等多個連鎖高檔吃到飽品牌的「饗賓」集團，年底積極展店 ，提前為明年集團佈局暖身。其中排餐品牌「朵頤牛排」，主打精緻主餐搭自助百匯吃到飽的半自助用餐型態，每人728到1798元不等的彈性訂價策略，約130坪的店面，單店月營收破千萬，堪稱「饗賓」集團的金雞母。集團品牌策略本部副總經理李仲康表示，「朵頤牛排」新莊店坪數約112坪，可容納118席，12月底前訂位已達9成滿；該品牌年底插旗雙北，明年選址六都持續展店，2026年目標預計達全台10家門市。

「朵頤牛排」主打排餐搭其他美食的半自助用餐型態，新開店在牛排品項上全面升級為Prime等級美國牛排，以近百萬的高溫烤箱烤製，肉品口感更升級，主廚團隊同時以特製醬汁賦味，提升主餐風味。主餐系列包含經典、精選、極饗和海陸雙饗4大系列，可品嘗「極饗焗烤龍蝦」、「法式鴨腿佐莓果醬」以及「慢熟法式羊排」等共10款海陸精緻主餐，搭配豐盛百匯餐台，讓饕客盡情享用精緻主餐，也能同享近60道涵蓋沙拉、熱菜、風味主食、甜點等豐盛餐點，成人每位最低728元加1成即可爽吃到飽。

新開店相較過去的店型，除了肉品全面升級，新增人氣熱配菜區，包括炸雞翅、炸薯條等，通通吃到飽；風味主食如比薩、燉飯，以及各式經典湯品，也是無限供應。特別的是，沙拉吧優化為主廚沙拉吧，多款別具特色的沙拉和開胃前菜，像是「鮮蔬百匯珍珠麵沙拉」、「台式經典鹹水雞」、「酸辣海鮮沙拉」等，與坊間沙拉吧做出明顯區隔，質感與風味都提升不少，強化品牌競爭力。

此次「朵頤牛排」雙北接力開幕，業者表示特別在空間上以幾何空間搭配鏡面與木質材質，用餐空間舒適寬敞。歡慶開幕，民眾到店內用，於社群平台完成指定條件，即可兌換開幕限定甜點1份。

【明年預計展店20多家 旨醞進駐台北信義區】

談到明年集團的營運布局，李仲康副總分享市場整體的消費力道與餐飲關係密切，雖然景氣受到關稅、通膨等影響，然而中高端客群的消費力不減，對明年景氣樂觀以待。「饗賓」集團目前共有13個品牌，明年全台預計展店20至25家，多以單店為主，計畫招募900名正職人員。」李仲康也透露高人氣的「旭集」明年會在台中拓點，高檔鐵板燒「旨醞」則會插旗台北信義區。

【搶攻個人鍋商機 肉之間插旗古亭升級不加價】

以高CP值餐飲受到民眾喜愛的「馬辣集團」，再度挑戰火鍋天花板，為了搶攻個人鍋物市場，馬辣集團旗下個人鍋物品牌「肉之間大盤肉幸福鍋物」再展版圖，繼西門成都店、西門中華店後，品牌12月中開設第3間門店，地點位於台北古亭捷運站附近，這也是「肉之間」半年內二度展店，顯示馬辣集團對個人火鍋市場的強烈企圖心。業者表示看好「肉之間」的高人氣，將在全台積極展店搶食個人鍋物大餅，未來也將祭出一連串行銷活動回饋品牌粉絲。

歡慶新店開幕，「肉之間」台北3家門市同步升級，新增「潮酒牆無限暢飲」，業者豪氣表示享受升級不加價，只要消費任一套餐，最低420元起，除了品牌幸福套餐，還可享受拉霸酒牆的自由快樂；另外，包括麻油炸蛋、艋舺滷肉飯、嘉義雞肉飯、阿嬤瓜仔肉飯、廟口小香腸等台灣各地知名小吃無限爽吃；還有手打花枝滑、雞滑、哈根達斯等，歡樂吧近70種澎拜食材通通吃到飽。

