聚餐歡樂不酒駕 基四警前往飲酒場所加強宣導

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為防制酒後駕車事故發生，保障用路人生命安全，基隆市警察局第四分局即日起針對轄內餐廳、熱炒店等飲酒場所加強宣導「指定駕駛」、「酒後代駕」及「代客駕車」等安全返家方式，呼籲民眾聚餐飲酒後務必選擇安全交通方式，切勿心存僥倖駕車上路，期望透過前端宣導，從源頭降低酒駕風險，避免憾事發生。

分局長洪政崴指出，酒精會影響駕駛人的判斷力與反應時間，即使少量飲酒仍可能造成交通事故。警方除持續加強取締酒駕行為外，更希望藉由深入飲酒場所的宣導，促使民眾建立「喝酒不開車、開車不喝酒」的正確觀念，將酒駕防制落實於日常生活中。

本次宣導警方主動向業者及消費者說明指定駕駛制度，並推廣酒後代駕及代客駕車服務，讓民眾飲酒後仍能安心返家；同時呼籲飲酒場所業者共同響應防制酒駕政策，善盡社會責任。警方也強調，將持續結合宣導與執法雙管齊下，加強夜間及假日勤務，嚴格取締酒駕行為，攜手打造安全友善的用路環境。