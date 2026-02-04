聚餐突感不適！陳宗彥驚傳住進加護病房 馬偕院長：仍處危險期全力照護

[FTNN新聞網]生活中心／台北報導

行政院前發言人陳宗彥，驚傳於昨（3）日與朋友聚餐時突感身體不適，緊急前往台北馬偕醫院就醫，目前仍在加護病房觀察中。馬偕醫院院長張文瀚今（4）日晚間透露，陳宗彥目前狀況已獲得控制，但仍處於危險期，需密切觀察2至3天，醫療團隊全力照護。

行政院前發言人陳宗彥驚傳於昨日與朋友聚餐時突感身體不適，緊急前往台北馬偕醫院就醫，目前仍在加護病房觀察中。（圖／陳宗彥臉書）

張文瀚指出，陳宗彥經救治後，目前狀況已獲得控制，但還處於危險期，需要觀察2到3天。院方已成立特別照顧小組全力照顧，提供必要醫療處置，病情細節等基於病人隱私與醫療倫理，需待家屬同意與授權才能對外進一步說明，請外界理解。



