聚餐突感身體不適！前政院發言人陳宗彥送醫「加護病房觀察中」

前行政院發言人陳宗彥昨（3）日在台北和友人聚餐時，傳出突然感到身體不適，緊急送到台北馬偕醫院就醫，目前仍在加護病房觀察中，狀況仍不明朗。消息一出，震驚親友和政界人士。

前行政院發言人陳宗彥。（資料照／中天新聞）

根據《自由時報》報導，根據陳宗彥的親友透露，目前陳宗彥正接受專業治療與密切觀察，實際及後續情況，仍有待進一步了解。據悉，陳宗彥當時有注意到身體異狀緊急就醫。

事實上，陳宗彥過去在擔任台南市政府新聞處長、民政局長期間，涉嫌接受酒店業者安排性招待，遭台南地檢署依貪污罪起訴，並請求從重量刑，不過台南地院去年5月一審宣判，陳宗彥無罪。檢方在得知判決結果後，3大理由提起上訴。

據悉陳宗彥目前在台北馬偕醫院加護病房觀察中。（圖／翻攝自Google maps）

台南地方法院審理此案，主要針對陳宗彥被控以職務上實質影響力，接受業者關說請託處理變更視聽歌唱場所工程使用執照及警務人員調職案，並接受性招待作為對價的指控。法院經審理後，認為檢方提出的證據不足，因此做出無罪判決。

陳宗彥雖未親自到庭聆判，但在獲知判決結果後，隨即發表三點聲明。他表示，這件十多年前就已經被檢察官簽結的案件，在法制上根本不應該再存在，被起訴讓他深感不平。對於獲判無罪，他表示深感欣慰，並謙卑地希望能就此揮別陰影。

