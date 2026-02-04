聚餐突感身體不適！陳宗彥驚傳進加護病房 馬偕回應：全力照護中

記者朱祖儀／台北報導

行政院前發言人陳宗彥驚傳3日與友人聚餐時，突感身體不適，緊急前往台北馬偕醫院就醫，目前狀況尚未明朗，仍在加護病房。馬偕醫院回應，醫療團隊正全力照護。

據《自由時報》報導，陳宗彥3日晚間參加完餐敘之後，突然感覺身體不適，急忙前往台北馬偕醫院治療。親友透露，他正接受專業治療及密切觀察，後續仍需靜待了解。

馬偕醫院回應，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。馬偕醫院院長張文瀚則透露，陳宗彥目前狀況已經穩定下來，但仍處在危險期，仍需密切觀察2至3天，院內也成立特別照顧小組在協助幫忙。

陳宗彥在擔任內政部次長期間，因碰到新冠疫情，出任中央流行疫情指揮中心副指揮官，是當時「防疫五月天」成員之一。2023年初內閣改組擔任行政院發言人，但爆出性招待醜聞後便辭職下台。

