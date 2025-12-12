聚餐被問到臉紅、過節被催婚…老被別人「越線」牽著鼻子走？維持界線，是成年後最必要的自由
人際關係中，有一個詞彙叫做「越線」，通常描述別人過度干涉自己的私生活，或提出那些我們並不想聽的建議。像是，當對方過度干涉我們的私生活，或是干涉我們自己可以做決定的事情，這些踩踏底線、令人感到不適的行為，都可以被稱為「越線」……
為什麼我總是被越線的人牽著鼻子走
仁惠（音譯）是大學醫院的護理師，最近她常常覺得，跟別人之間的相處，很容易讓她感到疲憊，原因是她在公司聚餐的時候，透露自己交了男友，職場前輩對她的戀愛史很感興趣，讓她感到不太舒服。前輩們對她男友的職業、兩人的親密度、有沒有結婚計畫，打破砂鍋問到底，仁惠雖然不喜歡自己成為公開場合的話題，但為了不傷害團隊的氣氛，她總是笑著帶過。
再加上最近過節，她去伯父家的時候，親戚們一直叨唸她「為什麼還不快點跟男友結婚」。仁惠的媽媽更是變本加厲，甚至當場拿她跟已經有兩個小孩的表弟做比較，對她發牢騷。每當家人聚在一起，同樣的狀況就一再上演，導致她不知不覺間，開始不喜歡過節。那天回到家之後，她怪罪媽媽讓她很難堪，結果兩人大吵了一架。
「是我很好欺負嗎？」仁惠有時候會這樣問自己。朋友們安慰她，說她太善良了，都會原諒別人。但仁惠並不認同這個說法，她覺得自己似乎因為覺得跟其他人起衝突更棘手，所以選擇不強硬地表達自己的立場。在學生時期的她，曾經因為坦承自己的意見，而傷了好朋友的心，導致兩人關係破裂。自此之後，仁惠就很害怕對他人表達自己內心的想法。仁惠知道她的人生無法和這些人切割，令她不禁感到煩悶，不知道自己到底要忍到什麼時候。
關係倦怠：社交帶來的疲勞感持續累積
我們的生活中，也經常遇到跟仁惠類似的狀況。跟每天都得打交道的同事或同學，即使相處不愉快，卻無法表露出來，只能自己默默承受；就連我們認為在這世界上與我們最親近的家人，有時也會因為意見不合，發生爭端和衝突。這些經歷逐漸積累，會漸漸讓我們對經營人際關係，感到很疲憊。
心理學理論中有一個詞彙叫做「關係倦怠」（Relationship burnout），用來描述人們在人際互動中，感受到失望、疲憊與孤獨的狀態。就如同長時間工作，過勞所導致的工作倦怠，「關係倦怠」是在人際互動和交流的過程中，受到外界壓力與衝突影響，導致自我價值感受挫，進而產生的耗竭感。尤其是當人們持續暴露在一個令自己感到不適的社會環境下，無法擁有足夠的時間回血，社交活動帶來的疲勞感持續堆積，就更容易使人陷入關係倦怠的狀態。
找回自我平靜所需的界限
人際關係中，有一個詞彙叫做「越線」，通常描述別人過度干涉自己的私生活，或提出那些我們並不想聽的建議。像是，當對方過度干涉我們的私生活，或是干涉我們自己可以做決定的事情，這些踩踏底線、令人感到不適的行為，都可以被稱為「越線」。
從某方面來說，會越線的人往往是自己親近的人。因為我們本來就不會讓陌生人或與自己無關的人，走進內在空間，所以根本沒必要思考如何對陌生人保護自己的界限。所以說，這個「空間」具體來說是什麼樣的空間呢？內達拉‧格洛弗‧塔瓦布（Nedra Glover Tawwab）是美國的關係專家與心理治療師，她指出，想維繫一段健康的人際關係，我們需要保有界限。
1、關係自然會出現變化
關係一旦建立，離開關係的過程中，我們會經歷強烈的焦慮和失望，竭盡所能想挽回正在疏遠的關係，甚至在情緒上消耗巨大的能量。但實際上，當我們越努力，跟對方的關係反而會變得越難經營。
因為我們失去了自己本來的樣子，彼此的交流變得不再自然，為了看對方的臉色，就算一起共度時光，也無法感受到快樂。為了不讓自己執著在關係上，我們必須把關係的開始和結束，當成如四季更迭般的人生插曲，因為關係的樣子與熱絡的程度，本來就會發生變化，甚至連內心的感受也會有所改變。
不過這並不代表我們必須放下或疏離所有人際關係，而是意味著應該放下超出自我控制範圍的期待，讓關係能以更彈性和自然的方式流動。即使關係暫時變淡了，我們也要保持靈活的思維，告訴自己：「將來在更適合的時機，付出適當的努力，還是能重新建立連結。」我們就能夠從關係的壓力中，保護自己。
2、不是每段關係都需要「保持友好」
托兒所和幼稚園是孩子第一次經歷社會化的地方，最常聽到的一句話是什麼？我想大概是「要和朋友們好好相處」吧？我們從小就被教育，破壞關係是不好的行為，所以長大後的我們，也認為保持友好的關係很重要。但很多人被困在童年學習到的教訓，對關係非常執著──拼命跟不適合的人維持友好關係、消耗自己的感情就是其中一種例子。
我們遇到的每個人，都來自不同的背景和經驗，當然會感覺某些人和自己很親近，跟某些人之間卻有些摩擦。然而，為了維持友好關係，努力勉強自己迎合雙方難以契合的地方，反而會使關係走向破裂。
如果這段關係已經無法再為你帶來有意義的連結，那就是該放手的時候了。
3、心裡舒服，才是一段健康的關係
你有聽過「乖寶寶症候群」嗎？這形容的是把別人的看法和情緒，擺在自己之前。他們害怕自己無法滿足他人期待的時候，關係就會瓦解，人們就會離開自己身邊，由於他們無法承受這種壓力，所以選擇迎合他人的期待。但這種總結的方式，會帶來幾個問題。
首先，沒有人能準確地讀懂對方的心情。每個人表現情緒的方式都不同，沒有一種方法可以完整了解每個人的心境，所以我們沒辦法從外在表現，推論一個人是否對自己懷有善意、願意對自己敞開心胸。所以如果拿對方的反應來衡量一段關係，非常可能做出不正確的判斷。
再者，即使對方感到滿意，但如果這段關係終究讓你感到空虛和疲憊，那麼這段關係所帶來的價值就會變低。不管再怎麼喜歡對方、為對方付出一切，一段可以豐富我們的價值觀、讓自己跟社會建立起緊密連結的關係，終究才是對自己有幫助的關係。
所以「我跟對方之間的關係健不健康？」這個答案取決於我們自己。想想自己和對方的交流，是否讓你感到滿足？跟他相處的時候有什麼感受？你是否能透過這段關係，獲得情緒與情感上的連結？藉此判斷這段關係是否健康，值不值得繼續維繫下去。
（本文摘自《彈性界限：結合腦科學x認知心理學x日常練習，建立心靈防護罩》幸福文化出版，金賢著）
