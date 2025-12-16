聚餐變住院！高雄飯店疑爆食物中毒...85歲老翁躺院1週 衛生局回應了

高雄某飯店疑似爆發集體食物中毒。高市府衛生局提供



一名85歲老翁日前於高雄某飯店參加聚餐，卻嚴重上吐下瀉、伴隨併發症、至今已住院超過一週，同桌至少11人出現腸胃不適。家屬抱怨衛生局僅短暫聯繫，未持續關心；高市府衛生局今（12/16）回應，已接獲通報並展開疫調，相關檢體正送驗中，將依檢驗結果釐清是否為食品中毒並依法辦理。

民眾近日在社群平台發文控訴，85歲父親12月6日受邀至高雄某集團飯店參加水彩協會餐敘，卻出現嚴重腸胃不適，同桌至少有11人陸續發生上吐下瀉等症狀，其中父親自12月8日起住院治療，至今已超過一週，並伴隨多項併發症，原本健康活躍的他正與病情奮鬥。

家屬無助表示，衛生局在初期僅短暫聯繫了解情況，後續未再關心，也不知應向哪裡尋求協助，事件引發民眾對餐飲安全及衛生局後續處理的關注。

對此，高市府衛生局說明，12月11日接獲醫院通報1名疑似食品中毒個案後，立即啟動疫調並派員前往餐廳查察。經了解，該聚餐團體共30人，於12月6日中午用餐，個案於12月7日出現腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，並於12月9日就醫，家屬隨後透過醫院通報。

衛生局進一步聯繫該團體幹部，初步掌握除通報個案外，另有1人於12月8日因腸胃不適就醫，另有9人也在12月8日陸續出現腹痛、嘔吐及腹瀉情形，但皆自行服藥後緩解，未再就醫。

衛生局說明，該餐廳12月6日共供餐約770人，目前僅接獲陳情人反映用餐後不適。經查，業者已完成食品業者登錄並投保產品責任險，現場作業場所衛生符合《食品良好衛生規範準則》。目前已採集1名發病個案及5名廚工檢體送驗，後續將視檢驗結果進一步釐清是否為食品中毒，並依相關法規辦理。

