聚餐賭一把！翰林茶館祭「整桌免單」最狂獎項，台式「茄芷小廢包」超萌亮相

迎接春節連假，翰林茶館自即日起至3月31日推出「100%中獎」新春刮刮卡活動。除了祭出最吸睛的「整桌免單」大獎，更搭上台式復古熱潮，推出限量的茄芷袋週邊，並於高雄亞灣區打造具備港景視野的全新店型，搶攻南部走春的打卡版面。

結帳變驚喜：挑戰整桌免費與集字回饋

本次新春活動「馬上大桔」最受期待的便是「張張有獎」刮刮卡。消費者只要在翰林茶館或茶棧單筆消費達指定門檻（200元-300元），即可獲得一張刮刮卡，除了各式折扣與現折券，最大幸運兒更有機會抽中「當次整桌免單」，讓結帳瞬間變成刺激的博手氣現場。此外，同步推出「事事講究」集字遊戲，集齊指定字樣可再兌換500元折抵金。

（圖／翰林茶館）

復古新時尚：珍奶版「茄芷袋」周邊現身

延續近年大火的台式復古風，翰林茶館推出兩款新春限定週邊：「原創珍奶版隨行茄芷袋」與「熊貓珍奶版茄芷小廢包」。小廢包將傳統茄芷袋紅白綠織紋縮小，並結合超萌的熊貓珍珠元素，不僅具備高度收藏感，活動期間更提供加價購與指定套餐免費贈送的門檻，成為年節走春最搶眼的隨身單品。

（圖／翰林茶館）

南部新地標：高雄FOCUS店進駐亞灣海景第一排

除了全台同步的優惠，翰林茶館正式進駐高雄百貨新地標「FOCUS 13珊瑚廣場」。這間全新店型「高雄FOCUS店」座落於亞灣區海景第一排，鄰近高雄流行音樂中心，視野極佳。店內設計融合了閩南街屋與傳統窗花元素，打造出宛如「當代院落」的穿透感，讓消費者在啜飲經典珍奶的同時，也能透過落地窗遠眺港景，享受城市中難得的休憩時光。

