聚餐選這裡！王品牛排33週年升級儀式感，TOK牛排屋用原塊肉搶攻肉食控！

（圖／業者提供）

迎接西洋情人節與農曆新年接力登場，餐桌成為最重要的節慶舞台。無論是需要儀式感滿滿的紀念日聚餐，還是想輕鬆大口吃肉的家庭、好友聚會，今年牛排餐廳端出的不只是料理本身，更是一整套為「重要時刻」量身打造的用餐體驗。從陪伴台灣走過33年的經典牛排代表「王品牛排」，到主打原塊肉、輕奢風格的新銳品牌「TOK 牛排屋」，都在這個節慶檔期，以截然不同卻同樣吸引人的方式，重新定義「吃牛排」的意義。

適逢33週年，王品牛排以「經典・銘心」為題，推出全新「帶骨牛排系列」雙人套餐，並結合沉浸式桌邊展演，讓用餐不只是品嚐，更像是一場為重要時刻而生的演出。從開場就充滿巧思，專為生日與結婚週年打造的祝福橋段，以永生花玻璃球揭開序幕，搭配慶生蛋糕禮物盒、相片拿鐵、相片卡與結婚週年玫瑰花禮，將回憶實體化收藏，讓紀念日多了一層溫度。

廣告 廣告

在餐點設計上，王品牛排以經典與創新交織出多種選擇。「王者盛宴」雙人共享套餐，集結經典牛小排、菲力牛排與柚香鮭魚三款人氣料理，牛小排以20多種辛香料與蔬菜香材淬煉風味，高溫炙烤鎖住肉汁，搭配外酥內嫩的菲力與香甜細緻的鮭魚，特別適合節慶聚餐時共享。若想升級成更具震撼感的主角，36oz的「澳洲穀飼厚切戰斧牛排」自2/2起登場，份量十足、氣勢磅礡，經高溫炙烤與烈焰展演後，外層酥香、內裡多汁，搭配蘑菇、奶油蘆筍與煙燻番茄橄欖醬，層次豐富而不膩口。

對於偏好海陸雙享的饕客，「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」則是為雙人而生的極致選擇。主廚於桌邊以白蘭地烈焰封香經典牛小排，搭配整隻龍蝦焗烤，起司金黃柔軟，肉質彈牙甜美，火焰、香氣與節奏感同時在餐桌上展開。若想享受更個人的五感體驗，250°C極炙牛小排則讓饕客自行掌控熟度，聆聽牛排在炙鐵上滋滋作響的聲音，打造一場專屬自己的儀式。

（圖／王品牛排提供）

餐後甜點同樣不馬虎，「黑金半熟巴斯克乳酪」濃郁溫潤，「檸檬・酸甜圓舞曲」則以清新酸甜平衡味蕾，而「桌邊現作提拉米蘇」，更為雙人共享的尾聲增添浪漫。即日起至2/28，同桌兩人生日日期有任一數字相同，內用兩客套餐還可獲得「炙燒鮑魚鮮蝦佐海鮮醬」一份，讓節慶聚餐好運成雙。

（圖／王品牛排提供）

相較於王品牛排的儀式感路線，新登場的「TOK 牛排屋」則選擇以簡單、真材實料切入市場。由台元紡織旗下餐飲團隊打造，TOK 牛排屋進駐新店裕隆城，主打原塊牛肉、重磅份量與輕奢卻不拘謹的用餐氛圍，398元起就能享受厚實主餐與舒活自助吧，讓吃牛排回歸最純粹的滿足。

主廚嚴選原塊肉品，減去多餘調味，透過分切、煎烤與靜置等細節工序，完整保留牛肉的天然肉汁與脂香。其中最具代表性的「TOK 蒜香重磅牛排」搭配滿滿金黃酥炸蒜片，蒜片以小火慢炸、定時換油，酥脆甘甜，鋪滿整塊牛排，香氣逼人，成為肉食控難以抗拒的招牌。老饕則可選擇「頂級臻味炙燒和牛」，選用美國極黑和牛，兼具細緻油花與濃郁肉香，經多段煎烤工序鎖住肉汁，口感柔嫩多汁。

不只牛排表現亮眼，TOK 牛排屋的雞腿排與鴨胸同樣搶戲。脆皮牧場雞腿排經香草醃漬、風乾後烘烤，外皮金黃酥脆、內裡軟嫩多汁；香煎穀倉鴨胸則透過舒肥與香煎逼出油脂，切面粉嫩，搭配紅酒醋醬，微酸輕甜，成為許多饕客的意外驚喜。搭配超過18種以上生菜與節令水果的舒活自助吧，以及烤麵包、飲品與冰淇淋無限享用，讓大口吃肉也能保有平衡。

（圖／TOK 牛排屋提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

韓國爆紅的「杜拜巧克力Q彈餅乾」怎麼做？安成宰終於照女兒版本、還原正確食譜

披薩天花板！達美樂金沙起司火山披薩搭整隻龍蝦、辣蜂蜜炸雞搶攻新春味蕾

螃蟹季最後一波！墨竹亭整隻紅蟳煨麵霸氣登場，新春限定暖胃又開運！