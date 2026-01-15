聚餐頻繁怕膽固醇？醫：吃多、動少只是表象，LDL才是心血管急症元凶
年底聚餐頻繁，火鍋、燒烤輪番上桌，不少人健檢時才發現低密度膽固醇（LDL）悄悄超標，卻仍抱持「放完假再說」、「少吃、去運動就好」的心態。然而，這樣的忽視，對某些人而言，可能埋下致命風險。門諾醫院心血管中心主任、心臟血管內科陳翰興主治醫師指出，許多嚴重心血管事件並非突如其來，而是長期累積的結果，其中最關鍵的，就是動脈粥狀硬化性心血管疾病（ASCVD）。
看不見的隱形殺手：ASCVD為何這麼危險？
ASCVD指的是因膽固醇等物質在動脈血管壁堆積，形成斑塊，導致血管逐漸狹窄甚至阻塞的慢性疾病。當供應腦部的血管阻塞，可能引發腦中風；若是心臟的冠狀動脈受阻，則可能造成心肌梗塞。
陳翰興醫師說明，這類疾病最棘手之處，在於早期幾乎沒有明顯症狀。膽固醇斑塊的累積，是一個日積月累的過程，直到血管狹窄達到一定程度，或斑塊突然破裂形成血栓，才會以「急性發作」的方式出現，往往來得又快又猛，讓人措手不及。
談到ASCVD，許多人第一個聯想到的是飲食不節制或缺乏運動。陳翰興醫師提醒，生活型態固然重要，但真正的風險評估遠比表面看到的更複雜。他指出，臨床上高風險族群常包括長期攝取高熱量、高膽固醇飲食者、吸菸者、體重過重者，以及隨年齡增長、血管逐漸老化的族群。此外，家族史與基因因素更是不容忽視，膽固醇高低約有8成受先天基因影響，有些人即使外型清瘦、生活規律，LDL仍然偏高。「很多病人會很困惑，明明飲食控制、規律運動都做到了，數值卻還是降不下來。」這往往與基因因素有關。
控制血脂，關鍵不是全部降，而是精準盯住LDL
在血脂管理上，陳翰興醫師表示，通常最需留意的是俗稱「壞膽固醇」的 LDL。LDL會將膽固醇帶進血管壁，促成斑塊形成，是動脈粥狀硬化的重要因素。他也提到，LDL 的治療目標並非一體適用，而是需依個人整體心血管風險來評估。
陳翰興醫師指出，臨床上會依年齡、是否合併糖尿病、高血壓、肥胖、抽菸習慣、生活型態與家族史等因素，綜合評估病人的整體心血管風險，並區分為不同風險等級。若已確診為動脈粥狀硬化性心血管疾病，屬於「非常高度風險」族群，低密度膽固醇 LDL-C 建議控制在70 mg/dL以下；若曾發生心肌梗塞、中風或周邊動脈疾病，且合併糖尿病或其他第二種ASCVD，則屬於「極高度風險」，LDL-C的控制目標更需進一步限縮在55 mg/dL以下。
一般族群的控制標準相對較寬鬆，但對於曾發生中風、心肌梗塞等心血管事件的高風險病人而言，LDL的目標值就必須更嚴格看待。
這也是為什麼，單靠飲食調整與運動，對部分高風險患者而言往往不夠。陳翰興醫師解釋，生活型態調整平均只能降低約20%的膽固醇，對於需要大幅降低LDL的族群，藥物治療就顯得格外重要。
許多患者一聽到要服用降膽固醇藥物，第一個反應就是抗拒。陳翰興醫師坦言，門診中最常見的疑問不外乎「會不會有副作用」、「是不是一吃就停不了」，甚至擔心「膽固醇降太低會不會有失智風險」。
對此，陳翰興醫師說明，ASCVD本質上是一種慢性病，治療目標並非痊癒，而是長期穩定控制，避免更嚴重的心血管事件。至於副作用，常見的肌肉痠痛發生率約5～7％，均可依情況調整藥物種類與劑量。至於「降膽固醇會導致失智」的說法，主流醫學研究更未支持這項推論，LDL並不會進入腦部影響認知功能，無須過度恐慌。
當口服藥效果仍有限，新型治療選項提供更多可能
對於極高風險族群，若在規律服用口服藥物後，LDL仍無法達標，還是有其他治療方式可進行。陳翰興醫師指出，臨床上已有新型長效針劑作為輔助治療選項，可在原本口服藥物的基礎上，讓整體LDL出現明顯下降。
他分享一位醫師同仁的經驗。這位同業早在40多歲就知道自己膽固醇偏高，卻因間斷用藥，在60多歲時發生輕微中風，後來才真正警覺風險。當時這位醫師的LDL約160 mg/dL，經過積極調整治療策略，搭配口服藥物與長效針劑後，數值成功降至50多mg/dL，整體改善幅度達7～8成。陳翰興醫師強調，「這樣的變化，對高風險病人來說，意義非常大。」重點不在於治療方式有多少，而是能否真正達到控制目標，降低未來再發生重大心血管事件的風險。
陳翰興醫師也呼籲，三高控制是心血管健康的基本功，其中血脂管理尤為關鍵；與其抱著僥倖心態，不如及早與醫師討論個人風險，找到最適合自己的治療方式。「治療不是為了現在，而是為了未來10 年、20 年能不能好好生活。」他強調，只要穩定回診、規律追蹤，並在必要時接受更積極的治療，就有機會把風險降到最低，維持健康的生活型態。
本文授權轉載自《優活健康網》
