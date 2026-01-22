聚餐「卡式爐卻爆炸」金屬碎片插進大腿 消防示警1使用禁忌：威力堪比手榴彈

卡式爐擁有攜帶方便的特性，無論家庭聚餐或野外郊遊，都是許多人用來煮火鍋、烤肉的不二選擇。圖／翻攝自pexels

近期消防員粉專「消防員神主牌」在社群平台Threads分享，急診室收治多名因卡式爐爆炸受傷的年輕人，傷勢多集中在大腿，金屬碎片直接穿入肌膚，造成皮開肉綻的慘況，而事件主因竟是吃火鍋時「鍋子太大」。

「消防員神主牌」表示，這群年輕人原本打算在民宿包棟聚餐，煮火鍋時覺得小鍋子不夠用，便拿出一個「阿嬤級的大鐵鍋」放在小型卡式爐上。沒想到吃到一半，鍋中熱湯突然爆開，卡式爐碎片像彈片般飛散，造成多人受傷。

粉專指出，這類爆炸並非瓦斯外洩，而是所謂的「BLEVE」（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）。當鍋子或烤盤太大，蓋住瓦斯罐的艙蓋時，爐火的熱輻射會反射回瓦斯罐，導致罐內壓力急速升高。當壓力超過瓦斯罐極限，液態瓦斯瞬間汽化膨脹，爆炸威力可比小型手榴彈。

更危險的是，這種爆炸通常沒有任何預兆，也不會散發瓦斯味。粉專呼籲民眾，卡式爐使用時必須注意安全。鍋具不應超過瓦斯罐開口，避免併排使用多個爐具或大烤盤，而若在烹煮過程中感覺瓦斯罐外殼變熱，應立即停火，以免危及自身與他人安全。

經濟部也曾提醒，卡式爐擁有攜帶方便的特性，無論家庭聚餐或野外郊遊，都是許多人用來煮火鍋、烤肉的不二選擇，但是使用不當卻容易造成意外，記住3點就能保平安，包括烹煮時不要使用超過爐架面積的過大鍋具、烤盤，另外不可以將兩台卡式爐並排使用，或接觸火源。

此外，使用場所要保持通風，才能避免一氧化碳中毒意外。如果因為湯汁溢出導致爐具熄火，應該先關閉開關，將門、窗開啟，使其自然通風，並且嚴禁使用電氣開關或打火機等點火裝備；安裝瓦斯罐時，應該將瓦斯罐上的「環扣缺口」朝上，確認沒有瓦斯洩漏後，再點火烹煮。



