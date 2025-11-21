聚鼎前董涉內線交易！「他」避損失敗反鬧笑話 檢調約談6人

聚鼎爆出內線交易，6人遭搜索約談。（圖／翻攝畫面）

上市公司被動元件大廠聚鼎公司驚傳內線交易案，2022年8月10日聚鼎科技公司發布利空消息，公布公司營業額虧損1億餘元，但時任張姓董事、楊姓副總、呂姓協理等疑似在禁止交易期間提前賣股避損，涉犯內線交易。台北地檢署今（11月21日）指揮調查局兵分6路搜索並約談6人到案。

聚鼎公司為亞洲第一家專業PPTC（高分子正溫係數）製造公司，成立時間為1997年，提供客戶創新的電路保護及熱管理系列產品，在新竹科學園區以及中國大陸皆有設廠，旗下員工近600人。

廣告 廣告

2022年8月10日，聚鼎科技發布重訊，公告公司董事會通過111年第二季合併財務報告，於同年1月1日累計至本期止營業利益損失高達1億316萬3000元。不過，時任張姓董事、楊姓副總以及呂姓協理疑似為了減少損失，在禁止股票交易期間期前賣股。

時任張姓董事用人頭帳戶方式賣股，成功避損上百萬元，楊姓副總則用自己的帳戶賣股，避損數萬元，同樣企圖避損的呂姓協理則用同事的帳戶賣股，不過卻似乎未掌握到最佳的賣股時機，不僅沒有成功避損，反倒損失近萬元。

台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處，持法院核發的搜索票搜索包含張、楊、呂等6名涉案人員的住所，並以被告身分通知6人到案說明，全案將朝向內線交易罪方向偵辦。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光

鹿港小吃店「7人分食1份蚵仔煎」 老闆無奈祭新制：每人需點1份餐

帳戶20年未用遭誤匯！媽媽反被告侵占 家屬喊冤：我們要為你的錯誤買單？