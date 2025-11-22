聚鼎科技再爆內線交易！ 創投大老150萬交保
台北市 / 綜合報導
被動元件大廠「聚鼎科技」爆出內線交易！檢調查出2022年，聚鼎科技第二季財報虧損超過1億元，得知利空消息後，為了減少損失，創辦人張忠本與副總楊泓文，疑似分別以自身及親友帳戶，於重訊公告前的禁止交易期間賣出股票，另一名協理呂明勳也被查出，疑似以同事的帳戶賣股，檢方昨(21)日兵分多路搜索，傳喚張姓董事等6人到案，經複訊後，諭令他以150萬元交保。
記者VS.聚鼎公司創辦人張忠本說：「有什麼要講的嗎。」看到大批媒體守候有些錯愕，在兩名西裝男的攙扶下步出北檢，他是聚鼎公司創辦人張忠本，聚鼎公司協理呂明勳親友VS.聚鼎公司協理呂明勳說：「你們為什麼在拍人家啦，奇怪欸。」
拿水瓶遮臉，親友一旁幫忙擋鏡頭，還質疑媒體為什麼要拍攝，聚鼎公司協理呂明勳隨後也離開，聚鼎公司副總楊泓文VS.法警說：「有記者，(你就直接離開啊，我們也只有這個門)。」從訊問室走出來，看到鏡頭又折返，發現沒有其他路可以出去，帽子壓低到不能再低快速跑離，這名男子是發言人兼副總楊泓文，他們都因為涉嫌內線交易。
聚鼎科技是上市被動元件大廠，2022年8月發布重訊，公布公司營業損失1億316萬多元，但公司創辦人張忠本等人，涉嫌在股票禁止交易期間，提前賣股減損，涉及內線交易。
北檢21日指揮調查局，兵分6路搜索，並約談6人到案，檢察官晚間訊後，諭知張忠本150萬元交保，楊泓文50萬元交保，呂明勳30萬元交保，另外三人則以10到80萬元不等的金額交保。
聚鼎公司成立於1997年，是亞洲第一間，專業高分子正溫度係數製造公司，創辦人張忠本更是國內創投大老，如今卻與公司內的其他人，涉嫌內線交易，罔顧其他員工與股東權益，目前檢方已經介入調查，將依《證交法》內線交易罪的方向偵辦。
