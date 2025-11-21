聚鼎科技又出事 3高階主管涉內線「偷賣股」 檢調6路搜索約談

台北地檢署。呂志明攝



被動元件績優生聚鼎科技(6224)通過2022年第二季財報，總計損失逾億，並於2022年8月10日發布重訊，公司張姓董事、楊姓副總及呂姓協理在消息公布前，以親友、同事或以自己的名義，在禁止交易期間偷偷賣出公司股票，總計三組人馬避損逾百萬元。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官黃則儒，今(11/21)日指揮調查局台北市調查處，持法院核發搜索票，搜索張姓董事等6人住居所共6處所。另通知張姓董事等6人到案查證，全案朝涉犯《證券交易法》第171條第1項第1款內線交易罪嫌方向偵辦。

廣告 廣告

聚鼎科技主要從事高分子正溫度係數熱敏電阻（PPTC）的研發、製造和銷售，其核心功能為保護電子產品中的電路、主動元件及IC，避免因電流或電壓異常導致零件損壞，目前該公司是全球前2大PPTC供應商，也是亞洲最大的PPTC製造商。

2020年，聚鼎科技以13.4億元收購德國HENKEL集團子公司設於美國的TCLAD廠時，涉嫌隱匿TCLAD廠的財務重要資訊，造成投資人受損，今年8月12日，檢調才發動搜索約談，並以涉犯《證券交易法》詐偽發行有價證券罪，諭知公司負責人朱復華500萬元交保，公司財務長侯全興200萬元交保，目前全案仍在偵辦中。

檢調又查出，當2022年8月10日，聚鼎公告董事會通過2022年第二季合併財務報告，由於該分報告公司淨損逾億元，時任公司的張姓董事，得知消息後，透過親友偷偷賣出公司股票，避損數百萬元。

另外公司楊姓副總，自己出手賣出公司股票，避損數萬元，而公司的呂姓協理則透過同事賣出公司股票，疑因操作錯誤，損失近萬元。

更多太報報導

「全村希望」大馬村長王梓安病倒！開刀後最新病況 今獲獎由消防員代領

新北市長選戰一對一？蘇巧慧：「李四川很強」但我年輕有創意會做事

別擔心勞保破產！賴清德掛保證「政府每年撥補」 基金永續存在