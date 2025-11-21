聚鼎科技驚傳內線交易！創投業大老避損百萬 他賣錯點反虧錢

聚鼎公司驚傳內線交易，北檢兵分6路搜索。翻攝自google maps

上市公司聚鼎科技（6224）張姓董事、楊姓副總經理和呂姓協理，在公司發布虧損財報以前利用人頭帳戶賣股，張男得以避掉百萬虧損，但楊男卻弄巧成拙，賣在錯誤時間點，反虧了近萬元，台北地檢署兵分6路搜索6名被告住居所，另通知6人到案說明。

聚鼎公司專注於高分子正溫度係數熱敏電阻 (PPTC) 的研發、製造與銷售廠商，是全球前兩大 PPTC製造商之一；而涉案的張姓董事是國內的創投業大老，早期曾任中華開發副總經理、和通創投總經理，離開創投界後，和連襟朱復華、王紹裘一起創立聚鼎公司，3人協力讓公司掛牌上市，共同創業的故事傳為科技業佳話，最後卻因一場海外併購案，讓創業夥伴反目成仇。

檢調掌握，聚鼎公司董事會於2022年8月10日發布虧損財報，張姓董事、楊姓副總經理以及呂姓協理，事先掌握利空資訊，各別用自己、親友帳戶賣股避損，張男避損百萬元、呂男避損近萬元，而楊男沒那麼幸運，賣在錯誤時間點，反倒虧了近萬元。

台北地檢署21日兵分6路，搜索張、楊、呂以及3名人頭帳戶的住居所6處，並通知6名被告到案查證，全案朝《證券交易法》第171條第1項第1款之內線交易罪方向偵辦。



