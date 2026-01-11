聞到怪味嚇壞！北市延三夜市瓦斯外洩急封街 疑跟地震有關

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

台北市延三夜市昨（10）日晚間驚傳瓦斯外洩事件，警消人員接獲通報後，立即前往現場了解情況並暫時封街，同時灑水降低瓦斯濃度，以防意外發生。瓦斯公司也於晚間8時30分關閉相關管線，並持續進行降壓處理。經初步判斷，外洩原因應是前一天的地震所致，不過詳細發生原因還待釐清，至晚間10點，已找到漏氣管線並修復完成，瓦斯公司也答應會做進一步檢查並將管線汰舊換新。

消防人員到場做灑水處理以降低瓦斯濃度。（圖/翻攝自 朱政騏 臉書）

昨日下午2點，延三夜市一帶居民向消防局反映聞到濃烈瓦斯味。經消防人員會同瓦斯公司到場檢測後，發現是瓦斯地下管線破裂。為避免夜市攤商烹調時產生火花，引發危險，緊急封閉約200公尺路段，夜市攤商當天生意也因此受影響。

經過警方與瓦斯公司合作搶修，於晚間10時左右成功找到漏氣管線並完成修復。瓦斯公司初步研判，管線破裂可能與前一日地震有關，但實際原因仍有待進一步釐清。

