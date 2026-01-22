「聞到風中香味就知春天來了」 賴清德：經濟新局已打開、不能走回頭路

總統賴清德今上午出席「2026CWEF天下經濟論壇」－「領袖專講：台灣的新局與未來」。總統府提供



總統賴清德今（1/22）出席活動時提及關稅談判過程，認為台灣不僅僅走出困局，而且爭取到更好的機會，對等關稅從最高的32%，現在降到15%且不疊加。他說，去年雖然是不確定的一年，但何嘗不是台灣經濟崛起的一年，雖然沒有看到百花盛開，但是只要聞得到風中傳來隱隱的香味，就知道春天已經來了，「台灣的經濟新局已經打開，不要遲疑，也不要裹足不前，更不能走回頭路。」

賴清德今上午出席「2026CWEF天下經濟論壇」－「領袖專講：台灣的新局與未來」致詞時表示，今年很榮幸能夠再度受邀參與盛會，要祝福今年的盛會圓滿成功，成果豐碩，能夠協助台灣超越動盪，讓台灣成為亞洲發展的新動能。

「沒有錯，世局的確動盪。」賴清德說，動盪中的世局，的確會讓人心慌慌、眼茫茫，看不清楚方向，所以在國際上有經濟學人，用封面、用特稿，也有CNN的知名記者札卡利亞的GPS專題報導，宣稱台灣是全球最危險的國家；也有國內的人士公開主張：「票投民進黨，青年就會上戰場」、「賴清德當選，外資將會大舉撤離，台灣經濟就會崩潰。」，「但站在今天，我們知道，這些事情都沒有發生。」

賴清德指出，俄烏戰爭、以哈戰爭都接續發生，但台灣仍然屹立不搖，台海仍然持續維持了相當程度的穩定，外資更大舉地投資台灣。其實真相是，當COVID-19之後，再加上地緣持續不斷的衝突，全球產業鏈由長鏈變短鏈。民主陣營在尋找一條非紅供應鏈，台灣正是民主陣營尋求的可信賴、安全的非紅供應鏈的節點。

賴清德說，去年4月2號，美國川普總統祭出的對等關稅，根據美國的統計，台灣前年對美國的貿易順差高達739億美元，所以美國給予台灣的對等關稅，一開始是32%，國內外很多人士擔心，因為台灣是以經貿為導向的國家，面對這麼高的關稅，這一次恐怕台灣難走出困局。但是站在今天這個時間點，我們也看到，台灣不僅僅走出這個困局，而且爭取到更好的機會。

賴清德提及，政府面對對等關稅全程掌握，從川普總統競選到當選的時候，每一次川普談到對等關稅，政府都非常注意。另外，政府是全員投入，除了他本人、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰，府院同心，國安會、另外行政院的跨部會，一有需要，及時開會、及時解決問題。

賴清德說明，政府全盤規劃，不只考量台灣的優劣點，也考量到美國的觀點，還有台灣與周邊國家競爭關係，「一旦方向確定我們全力投入」，所以大家已經知道結果，鄭麗君副院長率領的談判團隊非常辛苦，對等關稅從最高的32%，去年7月9號沒有談定，但美國破例的先給予台灣20%的暫行關稅，現在降到15%，而且不疊加，跟日本、韓國等主要競爭國家，站在同一個起跑點。

賴清德指出，台積電魏哲家董事長，前往美國白宮宣布對美再投資1000億元之後，有回到總統府跟他一起開記者會，跟國人說明。在那一場記者會當中，魏哲家講了一句話，「台積電不怕競爭，只要公平。」其實在場大家都知道，在台灣的企業，「豈止是台積電不怕競爭，每一家企業都不怕競爭，只要公平就好，大家說對不對？」台灣跟韓國、日本、歐盟拉平公平的這個條件，就是台灣企業最大的機會，大家說是不是？

賴清德說，去年一整年當中，雖然籠罩在不確定環境，但是台灣人民各大小企業都交出一張亮眼的成績單，雖然是一個不確定的一年，但何嘗不是台灣經濟崛起的一年，經濟成長率高達7.38%，是15年來最好。就業狀況，失業率大概在3%左右，是25年來最好。同時股市收在2萬9000多點，但是今年開始才多久，今天是1月22號，不僅僅突破3萬點，也已經逼近3萬2000點。台灣行政院主計總處也預估今年的經濟成長率，會達到4.14%。換句話說，不僅僅去年台灣交出一張不錯的成績單，今年國際社會也看好台灣。

賴清德說，「我相信每一個人都有一個生活經驗，雖然沒有看到百花盛開，但是你只要聞得到風中傳來隱隱的香味，你就已經知道春天已經來了。我要跟各位報告，台灣的經濟新局已經打開，我們不要遲疑，也不要裹足不前，更不能走回頭路，我們應該要有信心，團結向前，我們一定可以迎接更好的未來。」

