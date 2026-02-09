聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵

（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同行的46歲李姓男子則倒臥池外，送醫後仍宣告不治。警方初步排除外力介入，將報請檢察官相驗，以釐清兩人確切死因。

警方指出，案發時湯屋人員進入查看，發現郭女已無生命跡象，而李男則在池外失去呼吸心跳，緊急送醫仍回天乏術。經查兩人為情侶關係，李男也是該湯屋員工。警方初步研判，李男疑似在發現女友身亡後情緒劇烈波動，導致心臟病發，但詳細死因仍須檢方相驗與法醫鑑定確認。

對於溫泉泡湯潛藏風險，法醫高大成提醒，若泡湯空間通風不良，須特別留意是否聞到類似「臭雞蛋」的氣味，這往往是高濃度硫化氫的警訊，應立即離開現場。硫化氫溶於水中，因比重較重會沉積池底，一旦攪動溫泉水，氣體可能迅速逸散至空氣中，造成吸入風險。

高大成指出，空氣中硫化氫濃度若超過100PPM，就會出現明顯臭雞蛋味，一般人在短短約15秒內即可能陷入昏迷；若濃度高達700PPM，甚至可能在4秒內致命，危險性極高。他也表示，硫化氫中毒的遺體屍斑多呈褐色或暗紫紅色，與一氧化碳中毒的粉紅色屍斑有所不同，有助於鑑別死因。

此外，高大成也提醒，年長者應避免在高溫池與冰水池間劇烈轉換，以免心臟無法負荷；飲酒後同樣不適合泡溫泉，因酒精會使血管擴張，增加昏厥與意外風險。

警方呼籲，民眾泡湯時應選擇通風良好的場所，若感到頭暈、噁心或出現異味，應立即停止泡湯並離開，避免憾事發生。

