聞名於世的祕魯納斯卡大地畫／袁頌安

袁頌安

我的祕魯好友 Guillermo Biondi（比雍地），他是義大利移民的後裔，到他已經是第五、六代的義裔袐魯人了。他是美生共濟會的成員，人緣特佳，而且交遊廣闊。四十多年前比雍地夫婦親自駕車，專程陪同我和內人秀蘭至祕魯南部的納斯卡鎭 Nazca ，觀看世界聞名的 「納斯卡線」 Lineas De Nazca。

納斯卡鎭距離我們工作居住的祕魯首都利馬市450公里左右，我們一大早出發，到納斯卡住妥了旅店，吃了午飯，由於當天天氣晴朗，比雍地建議我們趁著天氣晴好，下午即到小機場搭機觀賞大地畫，免得夜長夢多，我們欣然同意。隨即趕到小機場，根本沒有經過什麼繁雜的手續，找到他熟識的輕便小飛機機師，就搭機臨空觀賞起大地畫了。

廣告 廣告

「納斯卡線」位於祕魯納斯卡沙漠上，這個沙漠是一個延伸85公里的乾燥高原，位於納斯卡鎭和帕爾帕市之間。1939年美國考古學家保羅柯索 Paul Kosok ，搭乘飛機時發現的。經過他的悉心考証，根據這些大地畫週邊的陶器殘片，經由碳14等科學鑑定，他判斷「納斯卡線」是納斯卡文明於公元前300年至公元500年所創造的。在這廣袤的沙漠中所鑿刻出的巨型幾何圖形、線條、巨型蜘蛛、蜥蜴、雄鷹、猴子、蜂鳥、鯨魚、小花、甚至外星人……，這些巨型的神秘圖、線，不搭乘飛機根本看不出來，從天空眺望這些二千年多前遺留至今的神奇圖線，令人感到無比的震撼。在1994年「納斯卡線」，被列入了世界文化遺產。

在納斯卡鎭的 Aero Dromo maria Reiche 小機場，有多家地方型小航空公司，提供6～12人座的輕便小型飛機。一般30分鐘行程當年是150美元，這是基本價，大概可以看到 20～30 個圖型地畫。經過統計「納斯卡地畫」祕魯全境有近3000個，所以小飛機行程還有一小時、兩小時，甚至還有半天行程的，飛越久看的越多，當然費用就越高。

我們上了飛機，大家都坐在靠窗口位置，坐妥當繋好了安全帶，飛機就直飛而上。比雍地是老經驗，知道機師為了乘客便於觀賞，時而斜角飛行，時而彎來繞去便於乘客仔細觀賞，因此乘客暈機嘔吐的比比皆是，比雍地特地囑咐機師平緩飛行即可，我們一切安好。

在飛機上俯看鑿刻在山丘上的太空人、大燭台、以及幾何圖形、筆直平坦的線圖，鯨魚、蜂鳥、猴子、小狗、變形蟲、蜘蛛、蒼鷹……一一呈現，看得我們眼花瞭亂，這些在平地上根本看不出所以然的大地畫，上了天就呈現在眼下，內心對古納斯卡人真是佩服。如此巧奪天工之作，所以有人認為不是人類製造的，根本是外星人的傑作。

據統計祕魯全境約有三千個地畫，僅納斯卡一地就約有三百個之多。根據考古學家的考察，納斯卡沙漠一帶，地面上鋪著一層火山岩和礫石，長期的風吹日曬使它們發黑變暗，在這些天然黑板上畫線條，就是古納斯卡人刮去幾厘米的岩石層，露出白色泥土就形成了地畫。由於納斯卡是非常乾燥的地區，幾乎不颳強風，風蝕不強，所以納斯卡地畫能存在了兩千多年。

地畫太大了，人們在地面上根本無法識別，所以直到上世紀四十年代，才被人從飛機上發現。兩千多年前的先民，不可能掌握現代飛行技術，在根本看不到全貌的情況下，如何設計製造出這些直線、弧線、各種動物圖案出來的呢？所以難免有人猜測應該是外星人之作 ⋯⋯

最後我還要提一提，一生以維護 「納斯卡線」為終身職志的德國考古學家瑪利亞賴歇 Maria Reiche（1903年 ～ 1998年）。她是個數學家也是個科學家，一生沒有婚嫁，完全以納斯卡為家，專心維護研究這些大地畫，她出版了許多有關「納斯卡線」的著作。她受到納斯卡當地民眾的衷心愛戴，納斯卡機場就是為了感謝她，以她的姓名命名的。祕魯政府為了酬謝她終身為「納斯卡線」的全心愛護和研究，頒授她祕魯榮譽公民的尊銜，至今祕魯人只要提到她的大名，無不肅然起敬！（照片作者提供，原刊「僑協雜誌」209期）