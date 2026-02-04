聞味道裡面卻是「耳」 他被外國人問倒 內行人曝正解

中文文字歷經上千年的演變，現在很多字的使用方法，可能已經與最初的造字邏輯不同了。一名網友近日被外國朋友問倒，對方說「聞」這個動作明明是用鼻子，為什麼裡面卻有一個「耳」，釣出內行人解釋，聞在古代可以被解釋為「感知」，各種感官都通用，因此不論是視覺、嗅覺或聽覺，都會使用這個字。

一名網友昨（3）日在Threads表示，正在學中文的外國朋友想知道「聞」這個動作明明是使用鼻子，字裡面為什麼有一個耳朵，讓他當場愣住；原PO說，雖然以前讀文言文時，確實讀到很多「聞」的用法，但當要向外國人解釋時，卻不知道該怎麼講解才更正確。

貼文上線後吸引逾60萬人關注，不少人說「這個字本來就是聽的意思，所以裡面用耳很正常啊」、「論文言文的重要性」、「其實古代味道應該用嗅，但後來文字演進，才出現用聞來表達嗅味道」，不過原PO強調，「聞」最初的意思他很清楚，但還是不知道該怎麼向外國朋友解釋，這個字是怎麼出現「聞味道」這種用法的。

有內行人分享，「聞」最初是用來表示聽覺，但同時也可引申為「感知」，因此會出現聽覺的「聽聞」、視覺的「見聞」及嗅覺的「聞酒臭而還」等各種用法，若要向外國人解釋的話，可以說這個字在古代實際為「Perceive」（感知、察覺）的意思，各種感官都通用。

