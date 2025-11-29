聞哲基金會贊助新北獎助金

財團法人聞哲全人教育基金會扶持新北市小衛星兒少邁入第七年，昨日舉行頒獎共二一六人獲獎。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

財團法人聞哲全人教育基金會贊助，與新北市府社會局、教育局合辦的獎學金計畫邁入第七年，廿九日下午在市府頒贈小衛星一四八名兒少、廿五名家長與四十三名老師獎助金，基金會期盼透過獎學金鼓勵孩子更有力量，也感謝家長及老師的陪伴與支持。

聞哲全人教育基金會董事長連素株表示，每一名獲獎的兒少、家長與老師，都是社會中默默努力的光點；許多孩子在成長路上遇到的挑戰，往往不是課業，而是情緒、家庭與自我價值的選擇。

教育局長張明文表示，教育是翻轉生命的力量，教育的核心不在於分數，而在於讓孩子在生活中學會做選擇，面對問題並找到自己；教育局重視跨域合作，讓學校與民間資源能成為孩子的「支持網」。

獲得「特別潛能獎」的小瑞表示，領到的獎學金會交給媽媽，幫忙減輕家裡的負擔，未來希望成為一名職棒選手。獲得「歷久彌新久任獎」的老師小芸表示，最初是因喜歡孩子而投入課後陪伴，做下去才發現需要靠大家共同努力。

曾經是受刑人的家長阿勝獲得「家長有夠讚」獎，他說，缺席孩子人生的八十九天，對孩子說是加班，但收到孩子用注音寫「爸爸我好想你」的信，不自覺地反省和感動落淚。