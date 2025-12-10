聞天祥影評《奇蹟鳳仙花》：黑幫與純愛的奇妙綜合體

日本動畫電影的強勢，從台灣影史十大賣座日片清一色由動畫佔據可見。然而其多元性與風格化，又遠超過票房主流所能涵蓋。所幸這些作品除了影展，也有愈來愈多滲入院線，即使市佔有限，但這幾扇窗卻足以看到日本動畫更遠大的世（視）界。導演木下麥與編劇此元和津也再度合作的《奇蹟鳳仙花》就是一例。

《奇蹟鳳仙花》

如果説它是一部清淡又奇幻的黑幫電影，是否會讓你有丈二金剛摸不著腦袋的感覺？

奇幻在於整部片子的敘事是由被判終身監禁的犯人，與身旁的鳳仙花展開「交談」。聽說只有初生嬰兒和將死之人得以聽見鳳仙花的聲音，等於明示主角行將就木，其言也善。鳳仙花除了聆聽之外，也會發表意見；更妙的是，隨著散粉播種，它們還會承接記憶，宛如見證，進而補足獄中主角未知的部分。

廣告 廣告

《奇蹟鳳仙花》主角的老年時期由小林薰配音。（ 羚邦亞洲提供）

但除此之外，這部片還真清淡啊！那是因為主角過於「悶騷」，明明混幫派，卻有點木訥，因大哥介紹，和帶著小孩的女子認識而同居，儘管不是親生也不以為苦，住在一個屋簷下卻沒成婚，日子就這麼過著。

《奇蹟鳳仙花》

主角生活節奏的變化，其實緊扣著日本八〇年代後期的經濟發展。無法控制的，是小孩被診斷出需要大筆金錢出國診治的先天疾病。男人的柔情，先在他願意為沒有血緣關係的小孩鋌而走險；結果被大哥推出去頂罪，好像也不出所料。眼看故事就要往人吃人、黑吃黑的俗套裡走，那些看似平凡的生活細節竟開始發酵。

《奇蹟鳳仙花》

男主角和這對母子一塊生活的日子裡，樂趣之一便是端靠記性與方向感，自己手繪地圖。另外，當時人們會在荒煙蔓草遮蓋的棄地上擺放自家物品，表示擁有權。這些看似無關緊要的瑣事，在尾聲起了莫大作用。就像導演把男主角扯膠帶的聲響和女主角轉微波爐旋鈕的叮噹聲，組合成耳熟能詳的西洋老歌《Stand by Me》，令人拍案叫絕。上述日常也像棒球場上的再見全壘打，讓劇情出現了大逆轉。

《奇蹟鳳仙花》

男的甘願用半生牢獄，自我犧牲；女的從地圖字謎，心領神會。這麼盡在不言中，反而更像純愛片。結局稱不上悲壯，卻有讓人心頭一震、眼眶一熱的魔力。

《奇蹟鳳仙花》

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！