聞天祥影評｜《窗外的藍天》：黑暗裡的善意

《窗外的藍天》由邁克古爾晉（Michael A. Goorjian）導演、編劇兼主演。（聯影提供）

當影迷正關注《左撇子女孩》能否殺出重圍提名奧斯卡最佳國際電影最後五強，兩年前名列十五強的亞美尼亞片《窗外的藍天》則姍姍來遲登上院線。時間不減其可看性，尤其拿來與《大濛》合觀，還有些異曲同工。

影片開始，是主角童年逃過1915年鄂圖曼帝國（土耳其）屠殺亞美尼亞人的記憶。關於這段歷史，艾騰伊格言的《Ａ級控訴》（2002）和法提阿金的《切膚之歌》（2014）皆已觸及。《窗外的藍天》只是開場引言，影片重心擺在三十多年後，二戰結束，已經歸化美國的男主角，在史達林號召屠殺倖存者回蘇聯統治的亞美尼亞的宣傳下，滿懷期望放棄美國公民身份，回歸祖國懷抱。結果下一顆鏡頭便是群眾大排長龍搶麵包的場面。他在陣仗中機靈救了高官小孩，而被夫人視為上賓款待，沒想到這竟是災難的開始。

之後他突然半夜被捕入獄，經過雞同鴨講的審問，光是領帶上的圖案，就足以讓他坐上十年牢，甚至一通電話，就得發配西伯利亞。只是沒想到一場地震，變成留下來修垮掉的牆，而那道沒補齊的缺口，讓他得以遠眺監獄警衛的家庭生活。這成了他唯一能靠近亞美尼亞文化的時刻，兩者同哀同歡。然而心照不宣的情誼，還是會遭到苛政的挑戰。

飾演男主角的麥克古爾晉身兼編導剪接的全才表現，以及苦中作樂、笑中帶淚的影片調性，很容易聯想到羅貝托貝尼尼的《美麗人生》（1997）。而男主角和警衛之間，沒有對話卻彼此影響的默契，則有幾分《竊聽風暴》（2006）的既視感。其實這些都是在歷史黑暗時刻，企圖以一點善意和勇氣照亮人性的故事。你如果要計較男主角視力有多好才能把警衛家看得一清二楚，那就沒戲唱了。

《窗外的藍天》對話很少，帶有民俗風味的配樂代替了抑揚頓挫。攝影優美，也是不想讓坐困四壁的淒涼成為主調。麥克古爾晉的表演也很討喜，諷刺的是這個放棄美國身份回到亞美尼亞的人，卻被亞美尼亞當成心懷不軌的美國人。同根相煎，何處為家？應是永恆的疑問。政治和權力決定了他的流徙，但最後導演還是選擇停在生生不息。至於那些迫害者們的後來，是真的放下還是不願提起，就不是他要回答的。

