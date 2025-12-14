聞屁味對大腦有益？ 最新研究：可降低阿茲海默症風險

聞屁味防失智？約翰霍普金斯醫學院（Johns Hopkins Medicine）研究團隊指出，人體排放的氣體中含有硫化氫分子，這種造成臭雞蛋般惡臭的氣體，竟能協助老化的腦細胞對抗阿茲海默症。儘管大量硫化氫具有高度毒性，但少量劑量卻可能帶來顯著的健康效益。

科學家發現人體排氣含特殊分子，有助逆轉認知功能退化。（示意圖／取自photoAC）

據外媒報導，該研究首席科學家賓杜·保羅博士（Dr. Bindu Paul）表示，新數據明確連結了老化、神經退化，以及細胞內使用硫化氫和其他氣體分子進行的訊號傳遞。人體會自然產生少量硫化氫，這些氣體能促進細胞與大腦之間的訊息傳遞，並透過化學硫氫化作用來調節全身機能。

共同作者所羅門·施奈德博士（Dr. Solomon Snyder）指出，硫化氫能改變蛋白質的結構，進而影響它們在細胞中的功能，研究團隊發現，隨著年齡增長，大腦中的硫氫化程度會下降，這種趨勢在阿茲海默症患者身上更為明顯。

實驗中，科學家對基因改造的小鼠注射一種名為NaGYY的硫化氫載體化合物，該化合物會在體內緩慢釋放硫化氫分子。經過12週的觀察期，接受治療的小鼠在認知和運動功能上改善了50%，牠們能更準確記憶平台出口位置，且比未接受治療的阿茲海默症模擬小鼠更為活躍。

研究指出， 硫化氫在低濃度下可能降低罹患 阿茲海默症風險。（示意圖／取自pixabay）

約翰霍普金斯醫學院在新聞稿中說明，行為測試顯示硫化氫能逆轉阿茲海默症的行為表現，但研究人員想進一步了解大腦如何在化學層面對這種氣體分子產生反應。一系列實驗揭露了一種常見酵素——肝糖合成酶β（GSK3β）的變化，當硫化氫濃度健康時，GSK3β會作為訊號分子運作。

研究發現，缺乏硫化氫時，GSK3β會過度吸附到大腦中另一種名為Tau的蛋白質上。當GSK3β與Tau相互作用，Tau會在神經細胞內形成團塊，這些糾結的蛋白質會阻斷神經之間的溝通，最終導致神經細胞死亡，這個過程會造成阿茲海默症特有的認知、記憶和運動功能惡化與喪失。

合作研究者馬特·懷特曼博士（Dr. Matt Whiteman）說明，直到幾年前，研究人員還缺乏工具來模擬人體在細胞內製造少量硫化氫的方式，而本研究使用的化合物正好能做到這點，顯示透過修正大腦的硫化氫濃度，能成功逆轉阿茲海默症的某些症狀。

