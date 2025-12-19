聞屁味能降低失智風險？事實查核中心曝真相：太誇大了

生活中心／彭淇昀報導

多聞屁味有助降低罹患阿茲海默症風險？有媒體針對此議題，有媒體報「聞臭屁可能可以預防失智症」，內文提到翰霍普金斯大學醫學院的研究，硫化氫這種被認為有毒、具腐蝕性且有臭雞蛋味的氣體，可能有助於保護老化的腦細胞免受阿茲海默症的侵害，並在小鼠實驗取得一定成果。對此，事實查核中心引述台灣醫師說法，表示此研究不代表「吸放屁就對人體有效」，直呼「太誇大了」。

屁股、放屁、憋屁（圖／Pixabay）

「聞臭屁可能可以預防失智症」的說法，來源是2021年美國約翰霍普金斯大學醫學院的一篇研究，在老鼠實驗中發現，硫化氫這種以往被認為有毒、具腐蝕性且有臭雞蛋味的氣體，可能有助於保護老化的腦細胞免受阿茲海默症的侵害，此發現也為對抗神經退化性疾病的新藥研發開啟大門。該研究刊登於2021年1月11日的《美國國家科學院院刊》。

廣告 廣告

研究人員解釋，人體會自然產生少量硫化氫，參與細胞新陳代謝、擴張血管等功能，硫化氫是透過「硫化作用」（sulfhydration）協助訊息傳遞。隨著年齡增長，大腦進行硫化作用的程度會減少，在阿茲海默症的病人中更為明顯，意味硫化氫可能與大腦健康有關。

研究團隊以化合物注射於模擬阿茲海默症的小鼠，化合物會在體內緩慢釋放硫化氫，結果顯示，接受硫化氫釋放治療的小鼠，在行為測試中的認知（記憶）與運動能力提升。

不過，根據事實查核中心報導，高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓指出，該篇研究其實只是動物實驗而已，研究人員將濃度很高的化合物注射到老鼠體內，不等於「吸放屁就對人體有效」，硫化氫濃度多寡、能不能透過呼吸道進到血液都是問題，讓他不禁直呼，相關解讀研究的方式「太誇大了」。

此外，林口長庚紀念醫院神經科部失智症科醫師暨台灣失智症協會理事長徐文俊也表示，該篇研究初步揭示了硫化氫可能對大腦有保護作用，當然可以期待研究結果後續的潛力，但大眾應該認知，這是老鼠試驗，過去已經發現很多在老鼠身上行得通的試驗，在人體並不適用。研究本身都沒有提到「用聞的」可以降低失智風險。

徐文俊強調，空氣中的硫化氫濃度其實很低，鼻子嗅神經吸入時，確實可連結到大腦，若是脂溶性物質，也可以影響腦部的細胞，但空氣中的低濃度硫化氫要穿過嗅覺神經到大腦，路徑實在是太遠了。

更多三立新聞網報導

10歲男童喝超商「1飲品」！心跳飆破120急送醫 醫示警：嚴重恐沒命

天冷最愛吃1料理！吃完心肌梗塞送ICU 專家示警：3類人最好別吃

人夫包莖封死30年！脫褲飄出「鮮魷味」 醫驚：整圈都是硬塊

雨中過聖誕！未來10天「3波冷空氣接力」 下到一片紅通通

