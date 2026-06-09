聞巨響沒看到人...警衛抬頭一看驚見「屍掛3樓窗台」 25歲死者身分曝光

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新北市板橋區南雅東路的一處社區驚傳墜樓意外，示意圖。（photo AC提供）

新北市板橋區南雅東路的一處社區，今（9日）上午11時許，驚傳墜樓意外，如今死者身分曝光了，警方初步研判無外力介入。

據了解，位於板橋區南雅東路一處社區大樓，社區警衛上午11時聽到墜落聲響，循線探查卻無發現，直到抬頭，才驚看到一名女子掛在3樓窗台上，嚇得緊急報警。

警消到場救援時，女子已全身多處骨折、明顯死亡未送醫。警方調查指出，25歲梁姓女子是社區住戶，當時從11樓住處墜落，據鑑識人員初判，現場並無打鬥跡象、未有外力介入，但確切死因仍待釐清。

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