聞楊奇煜婚變震驚！ 方宥心「難以關心」曝心聲

方宥心回應在音樂劇合作的楊奇煜離婚一事，坦言家家有本難唸的經，希望外界給他時間整頓心情。

「棒棒堂」成員楊奇煜（小煜）日前驚爆離婚，與他同台演出音樂劇的演員方宥心今（10）日出席電影《那張照片裡的我們》媒體試片聯訪，被問到此事看法，她坦言消息來得突然，自己也是看到新聞才知道。面對好友突如其來的婚變，方宥心顯得相當謹慎，直言要給予楊奇煜空間。

方宥心與楊奇煜與近日為名年主演的音樂劇排練，她透露楊奇煜排練音樂劇時剛好遇到因個人因素缺席，隔天媒體就爆出婚變消息，時間點的巧合也讓她感嘆不已。被問到有沒有關心對方，她有點遲疑：「我覺得有點難欸」，並感嘆：「感情的事情，尤其婚姻這部分，覺得家家有本難唸的經」，呼籲外界應給予他們時間。

廣告 廣告

在電影《那張照片裡的我們》中方宥心飾演李沐（賢英）的姊姊鳳英，其角色在70年代就敢愛敢恨、與外國人產下一子，被視為極度前衛的女性。方宥心坦承，自己與鳳英在某方面相當相似：「只要我喜歡，我不太會去聽別人意見」。

然而，她與鳳英最大的不同則是生育觀。方宥心坦言自己「應該不會生小孩」，並透露老公雖然很想要孩子，但她依然堅持隨緣不強求，如果有了就當是禮物。她認為鳳英在那個年代即便懷孕，仍一人堅決生下孩子，是「很偉大」且「很勇敢」的。她直言，鳳英在臨盆時，家人和男人都不在身邊，必須一個人面對生產的痛苦和繁瑣手續，感嘆即便到現在，自己還是不太敢做這個決定。

更多鏡週刊報導

李芷婷認了與圈外男友感情甜蜜 提小煜離婚這麼說

小煜婚變內幕／小煜婚變遭疑愛玩越界 前妻「黑底白字」發聲了

小煜婚變內幕／奪金鐘父愛發言有隱情 小煜「和平離婚」爆言言妥協簽保密協議