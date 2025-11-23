聞泰科技企圖恢復安世控制權 要荷方拿出誠意溝通

（中央社台北23日電）荷蘭安世半導體母公司、中國聞泰科技今晚發表聲明說，目前掌控安世的「安世荷蘭」迄今未對聞泰的溝通提議作出任何實質性回應。聞泰要求安世荷蘭，應就如何恢復聞泰科技「合法控制權」等，提出「具有建設性且真正富有誠意」的解決方案。

綜合中國媒體報導，聞泰科技今晚發布「關於敦促安世荷蘭切實回應溝通解決控制權問題，以保障全球供應鏈穩定的聲明」，提到上述內容。

聲明首先宣稱，聞泰科技注意到，安世荷蘭及相關方的「一系列單方面行為」，已對全球半導體產業鏈的穩定「構成潛在威脅」。

廣告 廣告

這項聲明又說，自荷蘭經濟部「不當干預」以來，聞泰科技本著「負責任的態度和維護全球客戶利益」的原則，在中國相關政府部門的大力幫助與推動下「已主動釋放善意」，明確表達願與安世荷蘭方面就如何恢復聞泰的「合法控制權」、妥善解決當前爭端進行建設性溝通。

聲明提到，聞泰科技始終相信，透過坦誠對話解決分歧，是保障安世正常運營和全球晶片供應穩定的確實正確途徑。然而令人深感遺憾與不解的是，盡管聞泰「展現出最大誠意」，安世荷蘭方面「迄今未對我方的溝通提議，作出任何實質性回應」。

這項聲明說，有鑑於此，聞泰科技要求安世荷蘭能在「確實尊重事實和法律」的基礎上，就如何恢復聞泰對安世的合法控制權與完整股東權利，提出具有建設性且真正富有誠意的解決方案，並再次呼籲各方以理性、負責任的態度行事，共同維護安世半導體的穩定與繁榮，保障全球客戶的供應鏈安全。

荷蘭政府9月30日下令，要求安世半導體及旗下所有子公司、分公司、辦事處等全球30個主體，1年內不得對其資產、智慧財產權、業務及人員等做任何調整，形同取得控制權1年。

10月1日，安世向荷蘭企業法庭提交啓動調查與採取臨時措施的緊急請求，法庭遂決定暫停聞泰科技創始人張學政在安世的職務，並將聞泰通過子公司裕成控股有限公司持有的安世半導體股權，以管理權形式託管給獨立第三方管理。

中方隨即反制。中國商務部10月4日發布通知，禁止安世中國公司及其分銷商，將其中國境內製造的特定成品零組件出口，聞泰及安世中國隨即接管中國境內生產權，不再聽從荷蘭方面接管的安世總公司（安世荷蘭）指令，兩者形同分裂，進而引發全球供應鏈震盪。

經過荷中方面協商，荷蘭政府19日宣布，鑑於與中國就安世半導體的爭端磋商取得「建設性進展」，荷方決定暫停接管安世；而中國商務部對此回應，荷方此舉與撤銷接管安世相較「還有差距」，且荷蘭法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權的「錯誤裁決」，仍是阻礙問題解決的關鍵。（編輯：邱國強/韋樞）1141123