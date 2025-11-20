聞泰科技：荷蘭企業法庭裁決仍生效 對安世控制受限

（中央社台北20日電）荷蘭政府昨天表示暫停接管安世半導體，但安世的母公司聞泰科技發表公告，指荷蘭企業法庭此前的裁決仍然生效，即聞泰科技創始人張學政在安世的職務仍未恢復，及安世的股權仍托管給獨立第三方管理，聞泰科技對安世的控制權仍然受限。

安世半導體（Nexperia）事件始於今年9月30日，荷蘭當局對安世半導體下達部長令，要求安世及旗下所有子公司、分公司、辦事處等全球30個主體，一年內不得對其資產、智慧財產權、業務及人員等做任何調整，形同取得控制權一年。

其後安世向荷蘭企業法庭提交緊急請求，啟動對公司調查與採取臨時措施。荷蘭企業法庭決定暫停聞泰科技創始人張學政在安世的職務，並將聞泰通過子公司裕成控股有限公司持有的安世半導體股權以管理權形式托管給獨立第三方管理。

荷蘭政府19日表示，暫停接管安世半導體，這代表安世及其下全球30個主體不再處於「凍結」狀態。

人民財訊19日報導，聞泰科技19日發出公告，指荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）在社交媒體上公開發布聲明表示，鑒於近期事態發展，認為當前正是採取建設性舉措的恰當時機，就是在與歐洲及國際夥伴密切磋商後，暫停荷蘭根據「貨物可用性法案」對安世所下達的部長令。

公告表示，雖然上述部長令（Order）被宣布暫停，但荷蘭企業法庭在當地時間10月7日的裁決仍然處於生效狀態，其效力並未受暫停的部長令影響，荷蘭企業法庭的所有緊急措施還在進行中，聞泰科技對安世的控制權仍然處於受限狀態，請廣大投資者注意投資風險。

中國媒體財新網19日報導，荷蘭政府依據「貨物可用性法案」下達的指令與荷蘭企業法庭作出的裁決相互獨立。目前，荷蘭企業法庭尚未就其裁決作出新的說明，這意味著聞泰創始人張學政在安世的職務仍未恢復、聞泰所持99%股權仍被托管。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141120