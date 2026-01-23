聞游盈隆無黨籍 傅崐萁驚問「已退黨？」笑稱：棄暗投明是對的

國民黨立院黨團總召傅崐萁。

行政院去年12月間公布7位中選會委員提名人選，包含台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委，今（23日）在行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄率隊下，前往立法院拜會藍、白黨團，盼人事案能順利過關。拜會期間，國民黨立院黨團總召傅崐萁聽聞游盈隆2019年就退出民進黨，他笑稱「棄暗投明是對的」。

行政院秘書長張惇涵今（23日）率領中選會委員被提名人，前往拜會國民黨及民眾黨立法院黨團，力求人事審查能經朝野黨團支持。其中前往藍營時，傅崐萁比預定時間晚到5分鐘，藍營雖然難得對人選表達認同，但在拜會期間還是飄出火藥味。

傅崐萁針對台美關稅附帶投資開砲，並喊話「要來喝大和解咖啡，我們恭候，我們也拭目以待。馬年，馬到成功、放馬過來也沒關係」，張惇涵則以「溝通的門、溝通的心胸都一直敞開」回應，並以台積電根永留台灣及近期台股表現等，回應傅崐萁對美投資疑慮。

而在張惇涵一一介紹被提名人背景時，傅崐萁一聽到游盈隆為無黨籍，隨即驚訝問到「已經退黨囉？」游盈隆回應，指2019年就退黨，傅崐萁接著表示，「迎向光明，有這樣勇氣真的不容易」，不過，游盈隆直言「對民進黨還是很有感情」，傅崐萁笑稱，感情一定會有，「棄暗投明是對的」。

被提名為中選會主委的游盈隆，會後與國民黨立院黨團總召傅崐萁握手合照。（鏡新聞）

行政院秘書長張惇涵（拿麥克風者）率隊下，中選會被提名人前往立院拜會民眾黨團。（鏡新聞）





