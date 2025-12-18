聞臭屁味可以降低失智風險？事實查核中心不忍了曝實情

近日「聞臭屁味可以降低失智風險」的議題引發許多人關注，內文提到約翰霍普金斯醫學院（Johns Hopkins Medicine）研究，硫化氫這種被認為有毒、具腐蝕性且有臭雞蛋味的氣體，可能有助於保護老化的腦細胞免受阿茲海默症的侵害，並在小鼠實驗取得一定成果。事實查核中心引述台灣醫師說法，表示此研究不代表「吸放屁就對人體有效」，相關說法可以說是「太誇大了」。

硫化氫對大腦有影響

「聞臭屁味可以降低失智風險」此一說法，出自約翰霍普金斯醫學院網站上，一篇於2021年發布的新聞稿中，裡面提到老鼠實驗中硫化氫對阿茲海默症的影響，研究刊登於2021年1月11日的《美國國家科學院院刊》。研究指出，人體自然產生少量硫化氫，參與細胞新陳代謝、擴張血管等功能，硫化氫是透過「硫化作用」協助訊息傳遞，但隨著年齡增長，大腦進行硫化作用的程度會逐漸減少，而在阿茲海默症的病人中更為明顯，因此硫化氫可能與大腦健康有關。

該研究團隊以化合物注射在模擬阿茲海默症的小鼠身上，讓其在體內緩慢釋放硫化氫，結果顯示，接受硫化氫釋放治療的小鼠，在行為測試中的認知（記憶）與運動能力提升。

鼻子吸屁硫化氫濃度很低

不過根據事實查核中心報導，高雄醫學大學神經科學研究中心主任楊淵韓指出，該篇約翰霍普金斯醫學院的研究僅為動物實驗，研究人員將濃度很高的化合物注射到老鼠體內，這不等於「聞屁就對人體有效」，硫化氫濃度多寡、能不能透過呼吸道進到血液都是問題，相關解讀研究的方式「太誇大了」。

林口長庚紀念醫院神經科部失智症科醫師、台灣失智症協會理事長徐文俊則表示，能期待研究結果後續的潛力，但過去已經發現很多在老鼠身上行得通的試驗，在人體身上並不適用，研究本身也沒有提到「用聞的」可以降低失智風險。他強調，「鼻子嗅神經吸入時，確實可連結到大腦，若是脂溶性物質，也能影響腦部的細胞，但空氣中的低濃度硫化氫要穿過嗅覺神經到大腦，路徑實在是太遠了。」

