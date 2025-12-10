聞臭屁竟能防失智？小鼠實驗：可降低阿茲海默症風險

聞自己的屁竟然有益健康？《獨立報》報導指出，人體會自然產生硫化氫，這正是造成放屁臭味和臭雞蛋氣味的主要來源氣體。雖然高濃度的硫化氫具有毒性，但約翰霍普金斯大學醫學院於2021年發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究表明，人體自然產生的極微量硫化氫能調節體內功能，並協助細胞與大腦之間的訊息傳遞。

研究顯示，人體自然產生的極微量硫化氫能調節體內功能，並協助細胞與大腦之間的訊息傳遞。 （圖／Photo AC）

研究團隊發現，Tau蛋白在神經細胞內的異常堆積與阿茲海默症密切相關，而硫化氫可能具備阻斷這種有害過程的能力。約翰霍普金斯大學醫學院的科學家們指出，這種常被視為臭味來源的氣體，在低濃度下竟可能成為保護腦細胞、降低罹患阿茲海默症風險的關鍵物質。

在小鼠實驗中，接受硫化氫治療的阿茲海默症模型小鼠表現出顯著改善。研究結果顯示，這些小鼠的認知與運動功能比未治療組提升約50%，記憶測試中能更準確記住平台位置，活動力也明顯優於對照組。研究團隊在新聞稿中表示，這些發現暗示阿茲海默症部分行為表現有被逆轉的可能性。

研究第一作者丹尼爾・喬維納佐（Daniel Giovinazzo）解釋了硫化氫在神經保護中的重要性：「了解這串反應過程，對設計能阻止Tau蛋白異常堆積的療法相當關鍵，而硫化氫正具這種阻斷作用。」透過化學分析，科學家們發現硫化氫與一種名為GSK3β的常見酵素之間存在重要關聯。

這項發現揭示了硫化氫在神經系統中扮演的重要角色，特別是在老化過程中的保護機制。 （示意圖／Pixabay）

研究負責人賓杜・保羅（Bindu Paul）強調：「細胞內的硫化氫及其他氣態分子如何將老化、神經退化與細胞訊號傳導緊密連結。」這項發現揭示了硫化氫在神經系統中扮演的重要角色，特別是在老化過程中的保護機制。

共同作者所羅門・史奈德（Solomon Snyder）進一步說明，硫化氫透過「化學硫氫化作用」（chemical sulfhydration）的過程修飾特定蛋白質。然而，這種硫氫化作用會隨年齡增長而減弱，在阿茲海默症患者身上尤為明顯。為深入了解硫化氫的作用機制，研究人員使用基因改造小鼠模擬阿茲海默症，並注射能緩慢釋放硫化氫的化合物NaGYY，隨後進行為期12週的記憶及運動能力測試。

當硫化氫濃度處於健康水平時，GSK3β能正常發揮細胞訊號分子的功能；但在硫化氫不足的情況下，GSK3β會過度吸引大腦中的Tau蛋白。這種異常聚集會形成神經纖維糾結，阻斷神經訊號傳遞，最終導致神經細胞死亡，引發阿茲海默症患者常見的記憶、認知與運動能力衰退症狀。

