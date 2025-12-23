聞見南港 旅遊服務中心啟用

捷運南港站旅遊服務中心正式開幕。（台北市觀光傳播局提供）

記者王誌成∕台北報導

為持續提升城市旅遊服務品質，台北市觀光傳播局全新打造「捷運南港站旅遊服務中心」，二十三日正式啟用。該中心以「不只看見，更能『聞』見南港：一間有桂花香氣的旅遊服務中心」為設計核心，結合視覺、嗅覺與在地文化元素。即日起至十二月三十一日止。

觀傳局表示，南港車站為台鐵、高鐵及捷運三鐵交會的交通樞紐。南港不僅是台北重要的交通門戶與產業重鎮，更蘊含豐富的自然、人文與產業記憶。此次捷運南港站旅遊服務中心的規劃，跳脫傳統「諮詢櫃檯」的功能定位，以「不只服務，更是體驗」為理念，讓旅客在踏出捷運站的第一時間，即能透過感官體驗，感受南港的獨特氣質與城市溫度。

步入捷運南港站旅遊服務中心，櫃檯立面以精緻的桂花鏤空雕刻吸引目光，燈光映照下投射出層層光影，營造宛如桂花盛放的靜謐氛圍。展示牆面結合葉片雕刻、人造桂花與鏡面葉片，象徵南港自然生態與城市發展共生；同時，由台灣香氛品牌設計專屬桂花香氛，淡雅氣息瀰漫於空間中，讓旅客無形中建立對南港的氣味記憶。