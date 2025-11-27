聞賴清德「武統台灣」說 盧秀燕10字回應

▲盧秀燕今天受訪時表示「希望台灣平安，永世太平」。（圖／記者顏幸如攝，2025.11.27）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨日公開示警，中國將以2027年完成武統台灣為目標，引起各界熱議。台中市長盧秀燕今天受訪時以10字回應，表示「希望台灣平安，永世太平」。

賴清德昨表示，中國將以2027年完成武統台灣為目標，為對抗中共武力犯台，他宣布政府將提出8年期的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算，上限暫匡1.25兆，引發各界熱議。

盧秀燕今（27）早視察和平區雪山坑步道，媒體問她對於賴清德昨談話的看法，她簡單以10個字回應，表示「希望台灣平安、永世太平」。

