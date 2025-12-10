聯光通攻儲能1》光纖老兵變能源軍火庫 5鋼鐵廠挺聯光通轉型

台鋼集團聯光通10日舉辦「40週年共享盛會」，表面是光榮回顧，實則宣布一場震撼業界的「光轉電」轉型計畫！台鋼創辦人謝裕民、董事長王炯棻等重量級大咖親自督軍，讓這家老牌光通訊廠聯手長庚國際能源，切入戰略級「儲能」事業，引爆能源新革命。

2025年台灣進入「表後儲能」元年，聯光通發表集團第一座示範案，同步宣布台鋼集團旗下5家鋼鐵廠在2026年啟動大規模儲能建置計畫，預估總規模上看50MW。

這項布局被視為國內企業落實用電大戶義務、自主投入能源建置的指標性案例，不論規模與前瞻性，在跨廠區整合有高度稀有性。市場估算，這波總量50MW的儲能建置投資成本恐超過6億元。

40年老店大翻身 從光纖搶進儲能市場

聯光通成立於1984年，技術基礎源自光通信，深度參與台灣的基礎建設，包括公路、鐵路、高鐵到捷運的通訊骨幹建設。

廣告 廣告

聯光通董事長林郁昌霸氣宣示，公司不再侷限於單一領域，從過去40年的工程底蘊，將「傳輸光」升級為「傳輸電」，宣布跨足儲能領域。這不僅是技術轉型，更是企業對國家能源轉型的承擔與選擇。

事實上，聯光通早已是台鋼集團能源轉型中「技術樞紐」，不僅布局表後儲能建置，更整合各廠區能源數據，開發出集團智慧能源平台，進而提升集團的能源決策效率與跨區域治理能力。

林郁昌坦言，經歷台電澎湖尖山電廠儲能案場的成功經驗，深刻體認到光與電的本質都是流動的能量，需要被有效管理，因此開啟聯光通從「光傳輸」延伸至「電傳輸」的第2條成長曲線。

鋼鐵業「儲能一條龍」模式成形

台鋼集團旗下子公司紛紛響應，繼慶欣欣鋼鐵打頭陣後，聯光通已規劃將這套模式擴大至集團內部5大鋼鐵廠，包括慶欣欣二期、榮剛、精鋼、春雨、易昇，使台鋼躍為國內鋼鐵業儲能案場的「一條龍示範場域」。

林郁昌強調，聯光通持續深化光通信技術的同時，並強化智慧能源工程的整合能力，推動更可靠、更具前瞻性的能源解決方案。他的更大野心，是讓聯光通轉型升級，不論光纖或儲能，「我們是基礎建設的專家。」

在台灣能源轉型的關鍵時刻，這場從光到電的跨界革命，正為本土能源產業鋪設一條自主且可靠的道路。聯光通的儲能業務，預計從明年開始產生顯著的營收貢獻。