聯光通攻儲能2》4年補助50億！「表後儲能」2效益曝光

政府鼓勵民間廣設「表後儲能」，編列4年補助50億元預算，並於2026年上路。台鋼集團旗下聯光通搭上這波順風車，宣布從光纖搶進儲能市場，聯光通總經理賴浩民直言，表後儲能有2大優勢，政府補助可減輕企業的財務負擔，以慶欣欣鋼鐵廠為例，一年還能省下高達850萬元的電費。

談到儲能市場，賴浩民不諱言，儲能效益極爲驚人，將是聯光通下一個40年的新成長動能。

鋼鐵業響應 與批次電價政策有關

他以慶欣欣鋼鐵廠為例，由於先行練兵已有足夠數據，證明儲能效益驚人。賴浩民指出，慶欣欣建置5.6MW儲能系統，去年底案場完工後，今年前11月已節省電費780萬元，預估全年省下850至860萬元，投資報酬率高達14％，預計5至6年即可快速回收成本。

高報酬的秘訣，在於聯光通鎖定「表後儲能」，並配合台電的「批次時間電價」制度。賴浩民解釋，藉由離峰存電、削峰填谷的策略，每度電的價差高達8元以上，搭配台電推出的需量競價回饋，收益相當可觀，且相對於「表前」市場，收益更為穩定。

為何國內有5家鋼鐵廠響應建置表後儲能？賴浩民指出，鋼鐵業生產可配合調整，符合「批次電價」的用電情境，反觀國內耗能較高的半導體產業，因生產線幾乎為24小時不中斷，較難申請批次電價。

政府推表後儲能 1MW補助500萬元

近年政府大推「儲能」，建立連結台電的電網端、再生能源的發電端，形成「表前儲能」，雖能有效調度電力，但像今年7月丹娜絲颱風肆虐南部的天然災害，電線路或變電站遭破壞後，電力無法傳送至用戶端。

為此，政府推行「表後儲能」，鼓勵企業、醫院、商場、學校，甚至是家戶，在台電的電表後建置儲能設備，若遭受天災重創電力系統，即可結合太陽光電，使電力自發自用，確保基本用電及生活需求，被稱為「電力糧倉」。

中央加速推廣表後儲能，2026年起編列4年50億元預算，只要使用「國產電芯」最高每MW（千度）可申請補助500萬元，「這是推動聯光通大舉投入表後儲能的關鍵催化劑。」能源圈人士推算，聯光通預計在5家鋼鐵廠各別建置10MW案場，每一座案場有望拿到5,000萬元補助，減輕企業響應儲能的財務壓力。

在補助、電價制度、企業節能的3股壓力推動下，表後儲能將成為台灣能源轉型的下一個主戰場。隨著政府補助即將上路，外界看好聯光通的儲能版圖有望全面引爆，成為營運向上的第2隻腳。