聯光通攻儲能3》王貴雲結盟「鐵筋集團」 繼承王永慶遺志造國產電芯

聯光通從光纖跨足儲能，原本只是科技公司的轉型大計，卻在一位低調多年的女性走上舞台，成為全場焦點。她是長庚國際能源董事長王貴雲，也是背負父親王永慶「最後交代」的女兒，終於在10日這天，迎來等待20年的關鍵拼圖。

「每一個人起家、蓋房子都需要一條鐵筋，台鋼是名符其實的鐵筋集團⋯啊！我是長庚國際能源董事長王貴雲。」

延續父志 王家長女守20年電池夢

她一登台，展現十足地熱情，大讚台鋼集團會長謝裕民，卻差點忘記介紹自己。這恐怕不是失誤，王貴雲彷彿是一位被壓抑許久的「電池人」，重新站上舞台詔告天下，我回來了。

接著，她大談「光」的神奇，從《聖經》創世紀裡的光，講到光速每秒30公里、雷射匯聚的力量，猶如宗教、科學與命運交纏的交響，就像她的人生，「只要把光集結起來，就能精準切開所有障礙。」

談到長庚國際能源與聯光通的合作，王貴雲聲音忽然顫了。

「我努力20年，不敢放棄。父親交代我們要往能源發展，如果台灣沒有關鍵的能源管理，所有產業都動不了。」王貴雲說，不是自己投入能源領域，是被父親的遺願推著前進走20年。

王永慶當年一句「台灣需要做電池」，開啟王貴雲的路，但命運卻沒有給她任何助力。2008年爆發金融海嘯、王永慶辭世、台塑集團電池部門縮編，巨塔震動，百工四散，她卻選擇留下。

她掏出積蓄600萬元，買下樹林廠的設備，帶著原團隊，重新點燈。這一刻，外人眼中的富家千金，成為一位扛著父親遺願的創業者。

表後儲能補助將上路 王貴雲扮關鍵引擎

2016年LFP（磷酸鋰鐵）專利解封，王貴雲和團隊發現LFP比三元鋰，安全性和壽命更好，若提升能量密度，有機會打造一顆不會燃燒的電池。3年後，王貴雲終於等到國際UL安全測試的那一天。

如今，王貴雲的執念變成國家政策的關鍵拼圖。政府大力推動「表後儲能」，2026年將上路補助4年50億元，但條件很嚴苛，一是符合工業地、工業用電，其次是必須使用國產電芯。王貴雲等了20年，終於被國家能源政策需要。

近期長庚國際能源營運起飛，不僅拿下台電、台化、北市府、大江購物中心等訂單，同時掌握日本和美國市場的需求，光是今年第一季營收超過3億元，營運亮眼超越去年全年表現。

王貴雲有電芯，聯光通有光纖工程，台鋼有鋼鐵場域。外界關注，當國產電芯開始在鋼鐵廠大量建置儲能案場，她如何率領長庚國際能源，成為推動台灣能源自主的關鍵引擎。