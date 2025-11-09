聯力 LIAN LI 推出全新 HydroShift II LCD-S 系列一體式水冷散熱器，搭載可磁吸拆卸的方形 LCD 螢幕

(文／硬是要學)

高階電腦機殼與電腦配件品牌聯力，宣布推出全新 HydroShift II LCD-S 系列一體式水冷散熱器。全新 HydroShift II LCD-S 採用 可熱插拔的 3.4 吋方形 IPS LCD 螢幕，搭配磁吸式 pogo-pin 連接設計，帶來優異的視覺呈現與簡潔俐落的安裝體驗。升級版高效能靜音水泵 提供更強的散熱效能與更安靜的運轉表現，而僅 24mm 厚的水冷排則進一步提升與各類機殼的相容性。側邊出管設計、隱藏線材與可調式管線配置，共同打造出 極簡俐落的無管感外觀。

HydroShift II LCD-S 支援三種控制模式，包含 「離線模式」，可提供免軟體的自由操作體驗，及可透過 L-Connect 3 軟體 控制的 「無線模式」 與 「USB 模式」，讓玩家能靈活自訂螢幕內容與燈效表現。HydroShift II LCD-S 提供 TL Wireless、CL Wireless 與無風扇版本，結合高效能冷卻與創新設計，並享有 6 年原廠保固。

可熱插拔磁吸式 LCD 螢幕

HydroShift II LCD-S 採用磁吸固定的 可熱插拔 3.4 吋方形 IPS LCD 螢幕，具備 480×480 高解析度、500 nits 高亮度 與 60Hz 流暢更新率。螢幕透過 pogo-pin 供電並以磁吸方式安裝，整體 免工具、免斷電，操作安全又便利，此設計讓玩家能在系統組裝完成後再安裝螢幕，方便鎖緊水泵固定螺絲，同時避免螢幕於安裝過程中受損。

三種控制模式，滿足靈活自訂需求

HydroShift II LCD-S 螢幕以優雅簡約的設計為核心，外圈環繞 柔光 ARGB 燈效，並提供三種強大的控制模式。離線模式（Offline Mode） 提供即插即用的流暢體驗，無需 USB 連接或額外軟體。LCD 會套用預設主題，僅顯示 水泵轉速與 AIO 水溫。在無線模式（Wireless Mode） 下，L-Wireless 控制器 可透過 2.4GHz 無線連線至 L-Connect 3，讓使用者可自由調整主題與燈效，同時不占用主機板 USB 插槽。此模式亦可與其他無線產品如 UNI FAN CL Wireless、UNI FAN TL Wireless 及 STRIMER Wireless 無縫同步，並即時顯示 CPU/GPU 溫度與使用率 等系統資訊。若想進一步自訂，USB 模式（USB-Connected Mode） 可透過 L-Connect 3 解鎖完整控制功能，使用者可上傳 圖片、GIF、影片，套用 模組化版面樣式，甚至可將 LCD 作為 第二系統資訊螢幕 使用。

全新水泵與精簡設計，展現極致相容性

HydroShift II LCD-S 採用全新開發的高效能水泵，最高轉速達 3200 RPM，帶來更高流量與更強水壓，同時保持極低運轉噪音。搭配僅 24mm 厚 的 360mm 超薄水冷排，在不犧牲散熱效能的前提下，大幅提升與各類機殼的相容性。整體設計延續聯力經典的側出管佈局與隱藏線材結構，並加入滑動支架與固定夾具設計，使整體外觀更俐落、整潔，完美呈現聯力一貫的極簡美學。

上市資訊

HydroShift II LCD-S 360TL、360CL 與 360N 一體式水冷散熱器，提供黑色與白色兩種配色，並享有 6 年原廠保固，已自 2025 年 11 月 7 日起開放預購。

如需了解更多有關 HydroShift II LCD-S 360 一體式水冷散熱器系列的資訊。

