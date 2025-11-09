聯力 LIAN LI 推出全新 HydroShift II LCD-S 系列一體式水冷散熱器，搭載可磁吸拆卸的方形 LCD 螢幕
(文／硬是要學)
高階電腦機殼與電腦配件品牌聯力，宣布推出全新 HydroShift II LCD-S 系列一體式水冷散熱器。全新 HydroShift II LCD-S 採用 可熱插拔的 3.4 吋方形 IPS LCD 螢幕，搭配磁吸式 pogo-pin 連接設計，帶來優異的視覺呈現與簡潔俐落的安裝體驗。升級版高效能靜音水泵 提供更強的散熱效能與更安靜的運轉表現，而僅 24mm 厚的水冷排則進一步提升與各類機殼的相容性。側邊出管設計、隱藏線材與可調式管線配置，共同打造出 極簡俐落的無管感外觀。
HydroShift II LCD-S 支援三種控制模式，包含 「離線模式」，可提供免軟體的自由操作體驗，及可透過 L-Connect 3 軟體 控制的 「無線模式」 與 「USB 模式」，讓玩家能靈活自訂螢幕內容與燈效表現。HydroShift II LCD-S 提供 TL Wireless、CL Wireless 與無風扇版本，結合高效能冷卻與創新設計，並享有 6 年原廠保固。
可熱插拔磁吸式 LCD 螢幕
HydroShift II LCD-S 採用磁吸固定的 可熱插拔 3.4 吋方形 IPS LCD 螢幕，具備 480×480 高解析度、500 nits 高亮度 與 60Hz 流暢更新率。螢幕透過 pogo-pin 供電並以磁吸方式安裝，整體 免工具、免斷電，操作安全又便利，此設計讓玩家能在系統組裝完成後再安裝螢幕，方便鎖緊水泵固定螺絲，同時避免螢幕於安裝過程中受損。
三種控制模式，滿足靈活自訂需求
HydroShift II LCD-S 螢幕以優雅簡約的設計為核心，外圈環繞 柔光 ARGB 燈效，並提供三種強大的控制模式。離線模式（Offline Mode） 提供即插即用的流暢體驗，無需 USB 連接或額外軟體。LCD 會套用預設主題，僅顯示 水泵轉速與 AIO 水溫。在無線模式（Wireless Mode） 下，L-Wireless 控制器 可透過 2.4GHz 無線連線至 L-Connect 3，讓使用者可自由調整主題與燈效，同時不占用主機板 USB 插槽。此模式亦可與其他無線產品如 UNI FAN CL Wireless、UNI FAN TL Wireless 及 STRIMER Wireless 無縫同步，並即時顯示 CPU/GPU 溫度與使用率 等系統資訊。若想進一步自訂，USB 模式（USB-Connected Mode） 可透過 L-Connect 3 解鎖完整控制功能，使用者可上傳 圖片、GIF、影片，套用 模組化版面樣式，甚至可將 LCD 作為 第二系統資訊螢幕 使用。
全新水泵與精簡設計，展現極致相容性
HydroShift II LCD-S 採用全新開發的高效能水泵，最高轉速達 3200 RPM，帶來更高流量與更強水壓，同時保持極低運轉噪音。搭配僅 24mm 厚 的 360mm 超薄水冷排，在不犧牲散熱效能的前提下，大幅提升與各類機殼的相容性。整體設計延續聯力經典的側出管佈局與隱藏線材結構，並加入滑動支架與固定夾具設計，使整體外觀更俐落、整潔，完美呈現聯力一貫的極簡美學。
上市資訊
HydroShift II LCD-S 360TL、360CL 與 360N 一體式水冷散熱器，提供黑色與白色兩種配色，並享有 6 年原廠保固，已自 2025 年 11 月 7 日起開放預購。
如需了解更多有關 HydroShift II LCD-S 360 一體式水冷散熱器系列的資訊。
本文為硬是要學授權刊登，最早出現於聯力 LIAN LI 推出全新 HydroShift II LCD-S 系列一體式水冷散熱器，搭載可磁吸拆卸的方形 LCD 螢幕
其他人也在看
手機睡前可不可以充電？專家曝「電量100%才慘」…延長電池壽命5守則一次看
不少現代人手機不離手，然而手機電量一旦變低，恐會讓不少人徒生憂慮，甚至習慣在睡前將手機插著電線整晚充電。對此，專家強調，手機電池的健康並非靠「一直充滿」維持，而是需要靠「穩定」才能延續，隨著手機成為人類日常延伸的一部分，培養正確的充電與使用習慣，不僅能讓手機更耐用，也能避免潛在安全風險。鏡報 ・ 10 小時前
蘋果iPhone 18 Pro最新爆料曝光 透明背蓋有望上陣
（記者周德瑄／綜合報導）蘋果下一代旗艦 iPhone 18 系列的開發進度再度傳出新消息。根據多方供應鏈與科技 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風開眼了！最新路徑曝 下週三晚間中心恐登陸「這地區」 最快下週一海警、週二陸警！｜#鏡新聞
更多氣象資訊，交給主播月芳。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
SONY 品牌日限時下殺 5 折起！最高回饋 40 % 再抽 iRobot 掃拖機器人！
久等了！3C界的優等生 SONY 品牌日重磅登場！無論你是追求極致影音的劇迷、熱愛捕捉瞬間的攝影師、還是渴望沉浸遊戲世界的玩家，SONY 全系列商品限時開搶，延續雙11的超強買氣，今年 SONY 帶來史上最誠意優惠，從全新登場的 WH-1000XM6 旗艦降噪耳機、高效能 Xperia 智慧手機，到玩家最愛的 PS5 主機，一次滿足你對「效能、音質、影像」的極致追求。Yahoo好好買 ・ 1 天前
遠傳推原廠電池換修 iPhone三星5折起、最高省千元
隨著手機功能日益強大，消費者對續航力的依賴也與日俱增，一般手機使用兩到三年後，電池續航明顯下降，導致整體效能與使用體驗打折。遠傳針對Apple、三星、OPPO等熱門手機品牌，推出限時原廠電池更換優惠活動，最低5折起。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
網傳電子支付個資外洩名單驚見立委、藝人 街口支付發聲明澄清
社群網路近期出現多則有關電子支付業者外流客戶個資的消息，其中更不乏藝人、立委等高知名度人士。對此，街口支付表示，經逐筆查證，網路上流傳的資料存在大量錯誤，足以證實內容純屬拼湊捏造，針對內部資安，街口支付強調，每年均更新防護措施，針對機敏資料也都採取進階加密防護，他們已蒐集證據，將對惡意散布者依法究責。中天新聞網 ・ 1 天前
舊機煥新 遠傳推原廠電池換修優惠
(記者謝政儒綜合報導)隨著手機功能日益強大，消費者對續航力的依賴也與日俱增，一般手機使用兩到三年後，電池續航明顯下降，導致整體效能與使用體驗打折。遠傳針對Apple、三星、OPPO等熱門手機品牌，推出...自立晚報 ・ 1 天前
Steam正式推出「更寬的商店頁面」配合大螢幕！遊戲截圖、影片更清晰
過去 10 多年來遊戲螢幕發展飛速，螢幕比例 16：9 普及化，加上 2K、4K 解析度，和尺寸都越來越大，但 Steam 的商店頁面卻遲遲沒有跟上，左右兩邊的空白區域經常讓許多玩家感到不自在。而最近 Valve 終於為旗下 Steam 進行使用者介面更新，像是商店頁面正式從原先的 940 像素拓寬到 1200 像素啦！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
自由世界正從根源上剷除中資 與敵對峙的台灣更不能無所作為
在筆者的印象中，台灣社會對中國車企如比亞迪的疑慮極深。這不僅因中國電動車在安全設計上的問題，更在於背後潛藏的國安與資料風險。台灣政府果斷禁止相關車企登台，確實守住了第一道防線——然而，這遠遠不夠。近年來，美國、歐盟及多個民主國家陸續以報告與行政命令形式，將大量中資企業排除於市場之外。這並非貿易保護，而是自由世界為了捍衛數位主權與國家安全所採取的自衛行動。 事實上，這些中資企業早已不只是商業競爭者，而是中國政權對外滲透與情報收集的延伸工具。台灣若仍以「市場開放」為藉口而放任其活動，等同在資訊戰與認知作戰中親手拆除自己的防火牆。以大疆、海康威視、順豐與小米為例，這四家公司皆受「中國國家情報法「制約，依法須無條件配合情報機關要求，提供用戶資料與技術支援。 大疆無人機可回傳拍攝影像、定位與飛行軌跡，形成極具價值的地理與軍事情報資料庫；海康威視監控鏡頭多次被揭露內建遠端存取功能，使公共空間影像可能直接流向中國伺服器；順豐快遞表面是物流公司，實則掌握大量用戶通訊與地理資料，足以描繪出台灣社會的完整行動脈絡；小米電子產品透過手機與智慧家電持續收集使用者行為、語音與定位資訊，成為生活空間中的隱形監控裝中央廣播電台 ・ 2 小時前
BTCC 發布 11 月產品更新，推出「Futures Pro 智慧跟單交易」功能
全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 宣布 2025 年 11 月產品更新，正式推出全新功能「合約 Pro 智慧跟單交易（Smart Copy Trading Mode）」。此項升級進一步擴展了 BTCC 的交易生態，讓用戶能夠更輕鬆地跟隨專業交易員策略，實現更高效率的交易體驗。 合約 Pro 跟單功能再升級：智慧型跟單交易模式上線 BTCC 將於 11 月 6 日 在旗下 合約 Pro 平台上推出「智慧型跟單交易模式（Smart Copy Trading Mode）」。自 Beta 測試版上線以來，該平台交易量已從 2025 年第二季的 66 億美元 成長至 第三季的 187 億美元，展現出強勁的用戶成長與市場需求。 智慧型跟單模式可自動同步主交易員的策略配置，無需手動設定。系統會依據主交易員的倉位比例與槓桿設定進行等比例下單。例如，若主交易員將 10% 的資金投入 5 倍槓桿倉位，跟單用戶的倉位也會自動以相同比例與槓桿同步執行，確保策略高度一致。 主要功能特色： 一鍵開啟： 用戶僅需輸入保證金金額，即可立即開始跟單交易，無須繁瑣設定 智慧分配： 系統自動依據主交易員的倉位比例與Knowing ・ 1 天前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 2 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 6 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
邪惡帝國砸276億毀了棒球 美媒：道奇改變了大聯盟
杉磯道奇隊狂灑5億鎂（約166億台幣）成功毀了棒球，MLB聯盟主席曼弗雷德（Rob Manfred）表示：「（道奇與藍鳥的世界大賽）絕對是這項運動，在整年中所獲得的最大收益。」太報 ・ 3 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 7 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前