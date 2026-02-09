聯博主動式非投等債ETF掛牌！預估今年至少降息兩次，非投等債8％可期

聯博團隊認為，經濟溫和成長有利非投資等級債表現，旗下優選全球非投資等級債券主動式ETF（00984D）於4日正式掛牌。聯博預期聯準會今年降息2或3次，而非投資等級債去年報酬逾12％，今年8％可期。

聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF（00984D）於4日正式掛牌，此次推出的新產品由聯博美國在地團隊直接管理，強調分散風險，初期配置超過100檔債券，主要集中在非投資等級債中品質較佳的BB級與B級。

00984D看好被市場高估衰退風險的循環性產業，如汽車供應商、運輸、獨立能源商，以及現金流穩定的非循環性產業，如金融、醫療保健。而平均存續期間維持在3年左右，以此降低利率風險，轉而透過挑選優質公司來獲取超額報酬。

美國進入K型經濟，預估聯準會今年降息2或3次

聯博團隊觀察，過去一年來美國市場呈現顯著的「兩極化」現象，這正是「K 型經濟」的核心特徵。一方面由於美股表現強勁，資產價格上漲帶來了顯著的財富效應，使得高所得族群的消費能力依然強勁，支撐了部分的經濟數據。與股市榮景形成強烈對比的是消費者信心指數下滑，過去股市與消費者信心通常亦步亦趨，但近期卻出現了背離，一般家庭對於經濟前景感到擔憂。

針對外界對經濟衰退的擔憂，聯博進一步分析勞動市場的結構性變化，目前的就業疲軟並非來自大規模的裁員潮，而是企業轉趨保守的招聘策略。失業率雖然上升至約4.6％，但企業的裁員率並沒有很高；企業面對AI技術的導入以及關稅政策的不確定性，對於新增職缺變得非常謹慎。

聯博認為美國經濟不會陷入衰退，而是維持溫和成長。預估今年美國經濟成長率將維持在2～3％之間，是一個接近長期平均值的溫和擴張區間。此外，通膨正持續降溫中。雖然川普政府的關稅政策短期內推升了商品價格，但這是一次性的影響，且政府已開始著手控制消費品通膨。聯博預期聯準會（Fed）在今年將有2至3次的降息空間。

聯博認為美國經濟不會陷入衰退，而是維持溫和成長。舊金山街景。張智傑攝

聯博：非投資等級債去年報酬逾12％，今年8％可期

日前聯博集團收益策略總監葛尚．狄斯坦費來台，也表示考量美國就業市場逐步降溫、通膨趨於穩定，全球經濟成長預期放緩，經濟「軟著陸」的能見度提高，為非投資等級債券創造相對有利的投資環境。

過去兩年，許多台灣投資人重押長天期美債，期待降息帶來的資本利得，結果卻不如預期。狄斯坦費指出，長天期利率受美國財政赤字與供需影響，與聯準會政策利率的關聯性低；建議投資人可調整部位，因為信用債正處於投資的甜蜜點，與其承擔較大的存續期風險，不如承擔信用風險。

觀察去年表現，全球非投資等級債券報酬達12.1％，優於全球投資等級債券的10.3％與美國公債的6.3％。顯示非投資等級債券展現相對突出的表現。

狄斯坦費看好預估非投等債今年的總報酬率約6至8％。在新興市場債方面，看好公司債勝過主權債，主要擔憂新興市場主權債容易受到地緣政治因素影響。而短中天期、二至五年期的債券定價最被低估，最具吸引力。