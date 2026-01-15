聯卡中心加碼員工生育津貼 第2胎起10萬元

（中央社記者呂晏慈台北15日電）面對少子女化浪潮，財團法人聯合信用卡處理中心今天宣布，自115年1月1日起全面加碼員工生育津貼，第1胎發給新台幣5萬元，第2胎起發給10萬元，並提供以日為單位的育嬰留停制度，最多達30日，讓員工平衡工作與家庭生活。

聯卡中心今天透過新聞稿表示，聯卡中心董事長桂先農參考美國心理學家馬斯洛的需求層次理論，認為組織要激勵員工，首先就是要注意員工的生活需求，可行的激勵措施包括加薪、改善勞動條件、提高福利待遇等。

聯卡中心表示，要建立具有吸引力的福利制度，提供員工穩健、安心且具前瞻發展性的工作環境，進而促成員工安心工作並充實支付卡產業相關知識，強化整體組織韌性，提升我國支付卡產業對民眾的服務品質。

在退休福利方面，聯卡中心說明，除依勞工退休金條例，按月提繳法定勞退公提金6%外，自114年6月起再額外提撥勞退提繳工資3%至專設信託帳戶，於員工成就領取條件後給付。

聯卡中心總經理呂蕙容表示，自115年1月1日起全面加碼員工生育津貼，第一胎發給5萬元，第二胎起發給10萬元，支持員工迎接新生兒的到來，並順應勞工休假規範的調整，提供以日為單位的育嬰留停制度，最多達30日，讓有育嬰需求的員工能彈性規劃，平衡工作與家庭生活。

對於請假規定，呂蕙容說，同步優化事、病假請假規定與職場健康措施，確保員工身心舒暢，能以最佳狀態投入專業領域，並透過每季舉辦生日會、每年辦理登山健行活動與親子寫生比賽，以及提供員工自強活動措施等，打造充滿凝聚力、溫馨共感的職場氛圍。（編輯：楊凱翔）1150115