聯友金屬：中國管制促鎢酸鈉漲價 鈷產品營收占比增

（中央社記者潘智義台北 4日電）創新板上市公司聯友金屬總經理吳永中今天表示，鎢酸鈉受中國持續管制出口影響，聯友金屬採回收方式生產的鎢酸鈉價格看俏；另外，生產硫酸鈷不如往下游做成鈷粉價格好，將積極投入鈷粉生產，明年鈷相關產品營收占比可望超過1/3。

聯友金屬今天在台灣證券交易所舉行法人說明會，吳永中指出，聯友金屬主要產品為鎢酸鈉、硫酸鈷，鎢礦不是稀土，但卻比稀土還稀有，因主要原礦供給多在中國，且回收鎢也大半在中國生產。

他指出，全球1年鎢礦需求約10萬噸，其中原礦占70%、回收30%；因中國管制出口，造成鎢價上揚，今年回收鎢比重提高。

吳永中指出，中國以外的鎢礦，如越南、葡萄牙、加拿大，面臨礦石品位下降、開採機器設備老舊問題，國際市場氧化鎢一年短少8000噸至1萬噸的缺口；聯友金屬生產回收鎢年產量3000至4000噸，市占率高。

他分析指出，菲律賓鎢出口商也包括中資業者，越南出口商則受限當地鎢礦產量大幅縮減影響；雖然墨西哥也有鎢礦，但目前基礎建設遠不足以支持開採鎢礦的成本。

在硫酸鈷相關產品方面，吳永中表示，鈷礦產地為剛果，但政治不穩定影響生產；聯友金屬主要產品之一為硫酸鈷，若做成鈷粉，全球主要廠商有3家，其中2家為中國廠商，一家外商其95%產能在中國，所以鈷粉多在中國生產；聯友金屬新投入市場，為少數生產鈷粉廠商，看好未來商機。（編輯：張良知）1141204